O oje ve o tırnakları kullanan hanımlar dikkat

Protez tırnak ve kalıcı oje zararlı mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

Fatma Demirkaya KAYNAK: Haber Merkezi
O oje ve o tırnakları kullanan hanımlar dikkat

Protez tırnak ve kalıcı oje son yılların modası. Peki kullanırken nelere dikkat etmeli, zararları var mı? Yanıtını Podolog Zehra Albayrak verdi. İşte ayrıntılar…

Podolog Zehra Albayrak özellikle deforme olmuş tırnaklara yapılan uygulamaların tırnağa çok zarar verdiğini söyledi. Albayrak; “Jel, Akrilik takma protez tırnaklar, kalıcı ojeler günümüzde çok sayıda kadın tarafından da kullanılıyor. Evet kadınları sürekli oje sürme derdinden kurtarıyor ve tırnaklarımız her daim bakımlı duruyor. Ancak tırnak bu şekilde maalesef uzun süre nefes alamıyor. Özellikle kırılmış, çatlamış ve sağlıksız tırnaklara yapılan bu uygulamalar son derece zararlı. Tırnağın uzun süre kapalı kalması tırnağın hava almamasına, incelmesine, deforme olmasına, tırnak yapısının bozulmasına neden oluyor” diye uyardı.

Albayrak bu tip uygulamalarla ilgili dikkat edilmesi gerekenlerin de altını çizdi. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Uzun süre kalmış ve bakteri oluşmuş ise antiseptik ve antifungal solüsyonlar şart…

Tırnak kenarların da bulunan etlerin sertleşerek ve kuruyarak tekrar çıkmaması için besleyici naturel peelingler düzenli olarak yapılmalı.

Tırnak kenarları asla makas ile kesilmemeli.

Tırnağın en üst tabakası temizlik işleminden sonra kaybolacağı için takviye olarak bakım yağı kullanılmalı

Tırnaklarımızda oje kullanıldıktan sonra bekletilmeden silinmeli.


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