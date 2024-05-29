O Ses Almanya’ya Türk kızı damga vurdu. Jüri üyeleri öve öve bitiremedi

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O Ses Almanya’ya Türk kızı damga vurdu. Jüri üyeleri öve öve bitiremedi

O Ses Almanya’ya Türk kızı olarak damga vuran Miray'ı jüri üyeleri öve öve bitiremedi.

Dünya genelinde "The Voice" adıyla tanınan ve Türkiye'de "O Ses Türkiye" olarak bilinen yarışmanın Almanya versiyonunda, 13 yaşındaki Türk kızı Miray, performansıyla izleyicileri etkiledi.

"Voice of Germany Kind" yarışmasına katılan genç yetenek, sesiyle jüri üyelerini büyüleyerek üçlü düellodan zaferle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

Bir ay önce "O Ses Türkiye"nin Almanya versiyonuna katılan Miray, sahne adı Elif Akar'ın "Kal Yanımda" şarkısını başarıyla seslendirdi.

"The Voice Kids" yarışmasında gösterdiği performansla iki jüri üyesini kendine hayran bıraktı ve dikkatleri üzerine çekti.

Üçlü düelloya kalan genç yarışmacı Miray, Billie Eilish'in "What Was I Made for?" şarkısını yorumladı ve bu anlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Diğer yandan Miray’a jüri üyelerinden övgü dolu yorumlar geldi.

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