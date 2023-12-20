O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının kadrosu ortaya çıktı! Ekran başındakiler bu değişiklik karşısında şaşırıp kalacak

Yılbaşı klasiği haline gelen ve her yıl izleyicilerini ekranla kilitleyen O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programı, bu yıl da yine renkli anlara sahne olacak.

Yılbaşına sayılı günler kala, 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında kimlerin jüri koltuğunda oturacağı ve hangi isimlerin sahne alacağı da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

ACUN ILICALI JÜRİ KOLTUĞUNA GEÇİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beyazıt Öztürk'ün Acun Ilıcalı yerine programı sunacağı, Ilıcalı'nın ise jüri koltuğunda oturacağı öğrenildi. Jürideki diğer isimlerin ise; Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş olacağı öne sürüldü. Bölüm çekimlerinin 27 Aralık’ta O Ses Maltepe Stüdyosu’nda çekileceği öğrenildi.

BU YIL HANGİ ÜNLÜLER SAHNE ALACAK?

Yarışmada bu yıl; Kerem Alışık, Enis Arıkan, Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Sarp- Bengi Apak, İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor.

20 ve 26 Aralık’ta yarışmacılar Tarık Sezer ve Orkestrası’yla ses provası yapacak.