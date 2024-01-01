Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damga vurdu

TV8 ekranlarında O Ses Türkiye’nin yılbaşına özel programı yayınlandı.

Programda ünlü isimler şarkı söyledi.

Bir dönem ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile sevgili olan Kerem Alışık da sahne aldı.

Alışık ve Güneş programa adeta damga vurdu. İkilinin bakışları sosyal medyada gündem oldu.

TV8 ekranlarında dün gece yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına iki eski sevgili, iki ünlü isim Ebru Gündeş ile Kerem Alışık arasında yaşananlar damgasını vurdu.

Alışık “Gitme aklım sende kalır” isimli şarkıyı seslendirdi. Alışık kendisine dönen jüri üyeleri arasından ise eski aşkı Gündeş'i seçti.

Daha sonra Alışık ve Gündeş’in birbirine sarılması gecenin bombası oldu.