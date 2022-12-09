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O sular tat almayı mı etkiliyor?

Diş Hekimi İbrahim Barış Parlak, ağız bakım suları ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. Parlak, “Bu sular tat alma duyusunu olumsuz etkiler” diye uyardı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:51
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O sular tat almayı mı etkiliyor mu?

O sular tat almayı mı etkiliyor?
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Son yıllarda her gün diş fırçalama sonrası kullanılan ağız bakım sularının faydasından çok bir de zararı ortaya çıktı. İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Diş Hekimi İbrahim Barış Parlak konuya ilişkin uyarılarda bulundu. Parlak şunları söyledi:

“Rutin kullanımını doğru değil. Diş hekimi tavsiyesi doğrultusunda ve en fazla 3-4 haftayı geçmeyecek şekilde uygulanmalı. Sürekli kullanılması durumunda dişlerde kahverengi lekelenmeler oluşabiliyor.
İlk önce mekanik temizlik önemli. Yani diş fırçalamak, diş ipi ve ara yüz fırçası kullanımı diş temizliğinde olmazsa olmazlarımızdır. Bunların dışında ağız bakım suyunu yardımcı olarak kullanmaktayız. Ağız bakım sularının tabi ki de faydası var. Diş eti hastalıklarını engellemeye yardımcı, diş çürüklerini yani dişin en dış tabakası olan mine dokusunu güçlendirici etkiye sahip. Ayrıca ağız kokusunu da iyi geliyor”

AĞIZ İÇİ HER ZAMAN STERİL Mİ OLMAK ZORUNDA?

Parlak ayrıca ağız içi sterilizasyonun abartılarak doğal mikroorganizma yapının bozulmaması gerektiğini de aktardı şöyle konuştu:

“Ağız florasında kendine özgü mikroorganizmalar mevcut. Ama diş eti hastalıklarında ve diş çürüklerinde bu mikroorganizmalar artış gösterebiliyor. Zaten ağzımızın içi her zaman steril bir ortama sahip değil. Mikroorganizmalara sahip bir ortam ve bunlar sağlıklı bireylerde bir denge halinde. Bunları sürekli yok etmeye çalışmak doğru bir yaklaşım değil.”

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