O tarihte 'ateş topları' yağacak

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından yayımlanan 2024 Gök Olayları Yıllığı, gökyüzünün eşsiz şölenlerinden biri olan meteor yağmurlarının dünyamızda yılda sekiz kez gerçekleştiğini belirtiyor.

Bu gök olayları, Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak isimlendiriliyor ve her biri, kuyruklu yıldızların uzun yıllar önce bıraktığı toz ve enkazın Dünya'nın atmosferine girişiyle ortaya çıkıyor. Özellikle Perseid meteor yağmuru, 14 Temmuz'dan 1 Eylül'e kadar gözlemlenebilecek ve zirveye ulaşacağı 12 Ağustos gecesi gökyüzünde bir görsel şölen sunacak. Astronomi meraklılarının ve gökyüzü tutkunlarının bu tarihlerde gözlerini göğe çevirmeleri bekleniyor.

AY GECE YARISINDAN ÖNCE BATMIŞ OLACAK

Türkiye Ulusal Gözlemevi'nin her sene yayımladığı Gök Olayları Yıllığı'na göre, bu yılki Perseid meteor yağmurunun detayları açıklandı. 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın izinden gelen toz ve kaya parçacıklarının oluşturduğu bu gök olayı, 14 Temmuz'dan 1 Eylül'e kadar gözlemlenebilecek.

Özellikle 12-13 Ağustos geceleri, saat başına düşen 75 ila 100 meteorla zirveye ulaşacak olan Perseid meteor yağmuru, gökyüzü gözlemcileri için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. İlk dördün evresindeki Ay'ın erken batışı, gözlem şartlarını iyileştirirken, meteorların Perseus takımyıldızı yönünden gelmesi bekleniyor.