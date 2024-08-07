Kocasını yatakta bir kadınla gördü çılgına dönüp defalarca bıçakladı. Ancak gerçek bambaşkaydı

Meksika'nın Sonora eyaletine bağlı Cajeme kentinde ismi Leonora olarak açıklanan bir kadın kocasının cep telefonunda bir kadınla yatakta yatarken çekilen fotoğraflarını bulunca öfkeden cinnet geçirdi. Kadının kendisini olduğunu fark etmeyen Leonora kocasının aldattığını düşünerek onu defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası komşuların polise haber vermesiyle sona erdi.

Meksika'nın Sonora eyaletine bağlı Cajeme kentinde bir kadın kocasının yatakta daha genç bir kadınla çekilmiş fotoğraflarını bulduktan sonra deliye döndü.

Evden çığlık ve bağırış seslerinin gelmesi üzerine komşular durumu polise haber verdi. Polis olay yerine geldiğinde sadece 'Juan' olarak açıklanan eş kollarında ve bacaklarında çok sayıda bıçak darbesi aldığını tespit etti.

KENDİSİ OLDUĞUNU FARK ETMEDİ

Kocasını sırtından bıçaklayan ve kocasının ölmesini izleyen kadına müebbet hapis cezası verildi.