20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Flaş plastik kararı. 2030 yılına kadar üretimi yasaklandı

Flaş plastik kararı. 2030 yılına kadar üretimi yasaklandı

Kanada’da bugünden itibaren 2030 yılına kadar 'sıfır plastik' elde etmek amacıyla tek kullanımlık plastiklerin üretimini ve ithal edilmesini yasakladı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 22:20
Takip Et

O ülke plastik kullanımıyla ilgili flaş bir karar aldı 2030 yılına kadar yasakladı

Flaş plastik kararı. 2030 yılına kadar üretimi yasaklandı
+
Aa
-

Kanada sıfır plastik atık elde etmek amacıyla tek kullanımlık plastiklerin üretimini ve ithalatını yasakladı. Plastik ürünlerin satışı ise Aralık 2023'ten itibaren yasaklanacak. Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren tek kullanımlık plastiklerin üretimi ve satışı için ithalatı yasaklandığı duyuruldu.

Karara göre, şirketler artık plastik poşet, çatal, bıçak, karıştırma çubuğu, pipet ve paket servis kapları üretemeyecek veya satış için Kanada'ya ithal edemeyecekler. Kanada’da 20 Haziran'da 2022'de duyurulan yasak resmen yürürlüğe girmiş oldu. Kanada'daki işletmelerin geçiş süreci ve mevcut stoklarını tüketmeleri için yeterli zaman sağlamak amacıyla söz konusu plastik ürünlerin satışı ise Aralık 2023'ten itibaren yasaklanacak.

PLASTİK ÇÖP POŞETLERİ YASAKLANMAYACAK

Genellikle içecekler için kullanılan bazı diğer tek kullanımlık plastikler için üretim ve ithalat yasağı ise Haziran 2023'te yürürlüğe girecek, ancak yeni yasağa göre organik atık, çöp ve geri dönüştürülmüş maddeleri tutmak için kullanılan plastik çöp poşetleri yasaklanmayacak.

Kanada’da davranışsal sürdürülebilirlik alanında araştırma yapan Jiaying Zhao, "Eğer işletmeler tek kullanımlık plastik sağlamıyorsa, o zaman insanların bardak, pipet, market poşeti gibi plastikleri kullanmayacağını düşünüyorum" dedi.

Kanadalılar her yıl en az 3 milyon ton plastik atığı çöpe atıyor ve söz konusu atıkların sadece yüzde 9’u geri dönüştürülüyor. Kanada hükümeti, tek kullanımlık plastiklerden kurtulmanın 1,3 milyon ton geri dönüşümü zor olan plastik atığı ortadan kaldıracağını tahmin ediyor. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
3
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
4
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
6
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
7
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.