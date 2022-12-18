Ambalaj fiyatlarına yüzde 20 zam. Yemek sipariş etmek lükstü daha da lüks oluyor

Eve yemek söylemek günümüz şartlarında zaten 'lüks' olarak yorumlanıyordu artık lokantada yemek yemekten daha pahalı hale geliyor. Ambalaj fiyatlarına yapılan zam sebebiyle, esnaf paket servis ücretlerini arttırmak zorunda kaldı.

EVE SÖYLENİNCE YÜZDE 20 ARTIYOR

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, lokantadaki yemekler eğer paket servisle eve söylenirse ortalama yüzde 20 zamlı oluyor. Lokantada ortalama 35 TL'den satılan bir yemek eve söylediği zaman 45 TL oluyor. Aynı şekilde döner gibi ürünlerde de farklı fiyat uygulanıyor.

"BİRİ BUNA 'DUR' DESİN"

Fiyat artışlarından yakınan bir lokantacı, "Ayda 45 bin TL sadece ambalaj parası ödüyorum. Dükkan kirasının 2 katı" dedi.

Ambalaj fiyatlarıyla başa çıkamadıklarını söyleyen bir başka lokantacı ise, "Plastiğe, ekmeğe zam geldiği zaman mutlaka müşteri ödüyor. İş yerinden bir şey çıkmıyor, olan müşteriden çıkıyor. Birinin buna 'dur' demesi lazım" ifadelerini kullandı.

BİR KABIN MALİYETİ 2,5 TL

Ortalama bir siyah yemek kabının maliyetinin 2,5 TL'ye yükseldiği kaydedilirken, buna kurye maaşı ve yakıt gideri de eklenince paket servis ücretlerine zammın kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.