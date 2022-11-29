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Bu da bir başka yumurta krizi! Sahanda yumurta o ülkeyi ikiye böldü

Markette satılan 'sahanda yumurta', yol açtığı tartışmalar nedeniyle halkı ikiye böldü. Bir süpermarket zincirinin sahanda yumurtayı plastik ambalajda satışa sunması polemik yarattı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 22:25
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Sahanda yumurta o ülkeyi ikiye böldü

Bu da bir başka yumurta krizi! Sahanda yumurta o ülkeyi ikiye böldü
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İspanya son günlerde bir süpermarket zincirinde satışa sunulan sahanda yumurtaları tartışıyor. Yeni bir ürün olarak duyurulan yumurtaların dikkat çeken yanı ise pişirilmiş olması ve plastik ambalaj içerisinde yer alması.

Tartışmaları beraberinde getiren nokta da bu plastik ambalaj ve gıdaların güvenliği konusu oldu. Ülkeyi adeta ikiye bölen polemik, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girenler kullanıcıların ürüne ilişkin farklı yorumları bulunuyor. 

"45 SANİYE ISITILARAK YENİLEBİLİR"

İki sahanda yumurtayı vakumlu plastik ambalaj içinde 1,80 avroya (yaklaşık 34 Türk lirası) satışa sunan ve mikrodalgada 45 saniye ısıtılarak yenilebileceğini tüketicilere duyuran İspanyol şirketinin yeni ürünü, "plastik atık, pahalılık ve gıda güvenliği" tartışmaları nedeniyle ülkeyi ikiye böldü.

"ÜRÜNÜ GERİ ÇEKİN"

Özellikle sosyal medyada en çok gündeme getirilen konulardan biri olan sahanda yumurtayla ilgili bazı kullanıcılar, "utanç verici", "hemen bu ürünü geri çekin" yorumunda bulunurken, bazıları da "günlük hayatımı kolaylaştıran, mükemmel bir düşünce", "zaman ve hareket etme sorunu olanlar için uygun bir çözüm" ifadelerini paylaştı.

SAĞLIKSIZ ELEŞTİRİSİ GETİRİLDİ

Öte yandan, bazı sivil toplum örgütleri de bu ürünün "hem sağlıksız olduğu hem de plastik atık sayısını daha artıracağı" eleştirisini yaptı. İstatistiklere göre, İspanya'da her yıl kişi başına ortalama 34 kilogram plastik çöpe atılıyor. (AA)

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