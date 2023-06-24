Obama’nın yakınması ve Erdoğan’ın başarısı!

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 700 düzensiz göçmeni taşıyan balıkçı teknesi battı, 104 kişi kurtarıldı, 82 kişinin cesedi bulundu, gerisi kayıp...

Atlas Okyanusu’nda ise batık Titanik'in enkazına turist taşıyan ve kaybolan denizaltıda bulunan 5 kişi, oksijenin bitmesi ve patlama sonucu hayatını kaybetti. Batı Avrupa ve ABD medyası, beş gün arayla meydana gelen iki olaydan denizaltı faciasını manşetlerde tuttu, diğerini ise küçük haber olarak gördü.

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, Batı medyasının Titanik'in enkazını görmek için turistik amaçlı denizaltıyla dalış yaptıktan sonra haber alınamayan grubun hikâyelerine yoğun ilgi gösterirken Yunanistan açıklarında meydana gelen göçmen teknesi faciasının üzerinde yeterince durmamasını eleştirdi.

Obama, denizaltı henüz parçalanmadan önce yaptığı açıklamada, “Dünya çapında anlık yayınlanan, bir denizaltı trajedisi var. Bu, anlaşılır bir şey; hepimiz onların kurtarılması için dua ediyoruz. Fakat bunun, 700 kişiden daha fazla ilgi görmesinin savunulacak bir tarafı yok.” dedi.

Türkiye’de bile denizaltı faciasında ölen dolar milyarderlerinin hayat hikâyeleri yazılıp çiziliyor ama Türkiye’nin burnunun dibindeki faciada kaybolan hayatlarla pek kimse ilgilenmiyor...

Göçmen teknesinde ölenlerin adı bile yok! Onlar sadece göçmen!

Sadece bu iki haberi veriş tarzı bile genel olarak medyanın sermayeye hizmet ettiğini gösteriyor...

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Obama, göç sorununun çözümünün, göçmenlerin Batı'ya yönelmesine sebep olan şartları iyileştirmekten geçtiğini ve bütün ülkelerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini de belirtti.

Obama doğru konuşuyor ama Suriye, Afganistan, Sudan gibi ülkelerden kaçışın baş sorumlusu ABD... Bunda Obama’nın da büyük sorumluluğu var. Bu ülkeleri haydut devlet statüsüne alan ve iç savaşa sürükleyen, böylece milyonlarca insanın ülkesinden kaçmasına sebep olan ABD değil midir?

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise “Başkan Putin'in Ukrayna'da başlattığı haksız savaş, mülteci sayısındaki rekor artışın baş sorumlusu” diye bir açıklama yaptı.

Sudan'daki çatışmaların da kitlesel hareketlilikleri tetiklediğini kaydeden Greenfield, savaş, siyasi istikrarsızlık ve doğal afetler gibi unsurların rekor sayıdaki insanı zorla yerinden ettiğini vurguladı. ABD'nin yerinden edilmiş savunmasız insanlara 17 milyon dolardan fazla yardım sağladığını ifade eden Greenfield, “Hiçbir ülkenin tek başına yerinden edilmiş milyonlarca insana çözüm sağlayamayacağını; bunun küresel çapta iş birliği içerisinde yapılması gerektiğini” sözlerine ekledi.

Yani ABD, Afganistan, Irak ve Suriye işgalleri için trilyon dolarlar harcasın, milyonlarca insanı katletsin milyonlarcasını da yollara düşürsün ama şimdi göçmenler için harcadığı 17 milyon dolardan bahsetsin ve bütün ülkeleri faturayı ödemeye davet etsin!

Greenfield, bu konuşmayla bütün dünyayı aptal yerine koymakta, fakat kendisi de komik duruma düşmektedir!

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Türkiye’de ise konu yine Erdoğan’ın başarısı! Nitekim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyük bölümünün görmezden geldiği mazlum ve mağdurlara sahip çıkmış, dünyaya insanlık dersi vererek onların uluslararası alandaki sesi olmuştur" dedi...

Bu duruma göre dışarıdan 13 milyon insan getirmek Erdoğan’ın başarısı oluyor! Doğru!

Bilindiği gibi yabancı nüfus istilasının, “Türkiye’yi Türksüzleştirme Projesi”nin bir uygulaması olduğunu siyasilerden sadece Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ söylüyordu.

Halkın Kurtuluşu Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut da Ümit Özdağ gibi konuştu ve “Ülkemizde mülteci sorunu yoktur, 13 milyon sığınmacı ve kaçağı doldurarak ülkeyi Türksüzleştirme projesi vardır. 2011'den bu yana ülkemizi işgal etmiş 13 milyon Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Iraklı, İranlı, Afrikalı sığınmacının tamamı, bir teki kalmaksızın Batı’ya ya da ülkelerine gidecek” diye bir açıklama yaptı.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşmasının iptal edilmesini ve AB sınırlarının mültecilere açılmasını istedi.

Yani bu işin solu sağı yok! Akıl için yol birdir...