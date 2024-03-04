Obezitenin ömürden ömür aldığı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Obezite ameliyatları hakkında yanlış bilgilerin yayılması, uygun tedavi alması gereken birçok kişinin bu fırsattan mahrum kalmasına neden oluyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Recep Aktimur, Dünya Obezite Günü'nde yaptığı açıklamada, bu durumun bilimsel araştırmalara göre bu kişilerin ömürlerini ortalama 10 yıl kısalttığını ve bu yanlış algının can kaybına yol açtığını söyledi.

Obezite, hem dünya hem de Türkiye'de giderek artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, obeziteye karşı önlem alınması gerektiğini sık sık vurguladı.

Sağlık alanındaki yenilikler ve teknolojik olanaklar, obezite tedavisinde farklı seçenekler sunuyor.

“BİRÇOK KİŞİ TEDAVİ ŞANSINI KAÇIRIYOR”

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Recep Aktimur, son yıllarda obezite ameliyatlarının başarı oranlarının yükseldiğini ve olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, “Bu nedenle obezite ameliyatları en çok rağbet gören yöntemler arasına girdi. Ancak ameliyatlar hakkında doğru bilgi sahibi olmayan birçok kişi, tedavi şansını kaçırıyor” dedi.

Dünya Obezite Günü'nde Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Recep Aktimur, obezite ameliyatlarına dair yanlış bilgiler yüzünden birçok kişinin tedavi olamadığını ve yaşam sürelerinin 10 yıl azaldığını söyledi.

Obezitenin hem dünya hem Türkiye'de artan bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aktimur, teknolojinin gelişmesiyle birlikte obezite ameliyatlarının başarı oranlarının yükseldiğini ve safra kesesi ameliyatı kadar riskli olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Aktimur, obezite ameliyatlarının ülkemizin sağlık bütçesine ve obeziteye bağlı hastalıklara maruz kalan topluma fayda sağlayacağını ve obezite ile yaşamaktan çok daha güvenli olduğunu ifade etti.