Gençler obeziteye alışırsa ileride ne olur?

Dr. Dyt. Fatma Tuğba Günay, uzun zamandır gençlerde obezite ile ilgili araştırmalar yapan bir diyetisyen. Bu konuda önemli bilgiler verdi. Tuğba Günay Gençlerin ve ailelerin bu sorunu kabullenip, önlem almaktan vazgeçtiğini söyledi, "Eğer bu böyle devam ederse, uluslararası verilere göre ülkemizde de bu sorun çok ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu sorun sadece obezite ile sınırlı değil, birçok ciddi hastalığı da beraberinde getiriyor," dedi

Günay. “Maalesef gençler gün geçtikçe daha az hareket ediyor, sosyal medya ve bilgisayar başında hareketsiz bir yaşam sürüyor. Bu yüzden vücut gereksiz yağları depoluyor ve bu yağlar bir süre sonra obeziteye neden oluyor. Üstelik bu durum sadece obezite ile kalmıyor ve kalp krizi gibi ciddi sağlık problemleri de ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

GENÇLERİN YAŞAM KÜLTÜRÜ DEĞİŞMELİ

Diyetisyen Günay, gençlerin alıştıkları rahat yaşam tarzına bir müdahale gerektiğini belirtti, şunları sözlerine ekledi:

“Çünkü imkânların artması ve gençlerin rahat etmesi, hareket etmeye gerek duymadıklarını gösteriyor. Uzun zamandır birçok farklı kilo problemi olan gençle görüşüyoruz. Özellikle bu problemin kaynağını bulmak için birebir konuşuyoruz. Bu konuşmalarımızın en temel nedeni her zaman rahatlık oluyor. Maddi olarak sıkıntısı olmayan, ailesi tarafından sınırsız imkânlar sunulan gençler tembelliğe alışıyor. Maddi sıkıntısı olmayan ve istediği her şeye sahip olan gençler maalesef hareket etmiyor, spor yapmıyor, fast-food ağırlıklı besleniyor. Bu durum da yaşam kültürüne bağlı olarak olumsuz bir beslenme alışkanlığına neden oluyor.”



DAHA FAZLA BİLGİ VERİLMELİ

Diyetisyen Günay, burada en önemli noktanın düzenli bilgilendirmeler olduğunu ifade etti:

“Eğitim kurumları, aileler ve bizim gibi diyetisyenler bu konuda iş birliği yapmalı. Gençlere hem okullarda hem de sosyal medya gibi sürekli bulundukları yerlerde bilgiler verilmeli. Gençlerin bir anda alıştıkları o rahat ortamdan vazgeçmeleri kolay olmayabilir. Ama yapılacak eğitim çalışmaları, onları alıştıkları sosyal medya dilinde uyarmak bu konuda büyük yararlar sağlayabilir. Ayrıca hareketsiz kalan gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda yeni nesil ödül sistemi de etkili olacaktır. Standart uyarılar ve bilgi akışları yerine hem bizler hem de aileler, yetkililer gençlere gerçekten ulaşmalı. Bu sorunun önemini ve doğru beslenme ile obeziteyi yenmenin sonucunda gençlerin kendilerine olan güvenlerinin de artacağını doğru bir şekilde onlara anlatmalı.”