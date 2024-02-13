Obezite nedir? Obezite belirtileri neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Obezite nedir? Obezite belirtileri neler?
Günümüzde sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutan obezite, dünya genelinde hızla yayılan bir salgın haline gelmiş durumda. Birçok uzmana göre, aşırı kilo ve obeziteye bağlı sağlık sorunları, giderek artıyor. Peki, obezite nedir? Obezite belirtileri neler?

Sağlık uzmanları, obeziteyle mücadelede toplumların ve bireylerin yaşam tarzlarını iyileştirmeleri, düzenli egzersiz yapmaları ve dengeli beslenmeye odaklanmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Peki, obezite nedir? Obezite belirtileri neler?

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, vücutta aşırı miktarda yağ birikimi ile karakterize edilen bir sağlık durumudur. Bu durum genellikle vücut kitle indeksi (VKİ) adı verilen bir ölçü ile değerlendirilir. VKİ, bireyin kilosunu boyuna göre değerlendiren bir orandır.

Obezite, VKİ'nin belirli bir sınırdan yüksek olması durumunda ortaya çıkar.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yetişkinlerde VKİ şu şekilde sınıflandırılır:

18.5'in altı: Zayıf

18.5 - 24.9: Normal kilolu

25.0 - 29.9: Fazla kilolu

30.0 - 34.9: Şişman (Obezite Tip I)

35.0 - 39.9: Şişman (Obezite Tip II)

40.0 ve üzeri: Aşırı Şişman (Obezite Tip III)

Obezite, genellikle aşırı kalori alımı, düşük fiziksel aktivite düzeyi, genetik faktörler, hormonal değişiklikler, çevresel etkenler ve bazı tıbbi durumlar gibi birçok faktörün birleşimi sonucu ortaya çıkabilir.

Obezite, bir dizi sağlık sorununa neden olabilir, bunlar arasında tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, hipertansiyon, eklem problemleri, uyku apnesi ve psikososyal sorunlar yer alabilir.

Obezitenin tedavisi, genellikle yaşam tarzı değişiklikleri, diyet, egzersiz, davranış terapisi ve bazen ilaçlar veya cerrahi müdahaleleri içerebilir.

Obeziteye karşı korunma, sağlıklı bir diyetle dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yaşam tarzı alışkanlıklarını geliştirme üzerine odaklanan önleyici stratejilere dayanmaktadır.

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