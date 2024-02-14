Odeabank 2023 büyüme rakamlarını açıkladı

Aynı dönemde aktiflerini 83.7 milyar TL'ye, mevduatlarını ise yüzde 18 artışla 58.2 milyar TL'ye çıkardı. Toplam brüt krediler yüzde 15 artarak 37.4 milyar TL'ye ulaşırken, gayri nakdi kredi hacmi önceki seneye oranla yüzde 32 büyüyerek 19.9 milyar TL seviyesine ulaştı.

Odeabank'ın başarıları arasında, doğru aktif yönetimi ve güçlü öz kaynak yapısının etkisiyle ana sermaye oranının yüzde 10.3, sermaye yeterlilik oranının ise yüzde 20.8 ile sektör ortalamasının üzerinde seyretmesi de bulunuyor. Ayrıca, müşterilere sunulan çeşitli yatırım fonları seçenekleri ile fon hacmi 27.5 milyar TL'ye yükselirken, vadesiz mevduatın toplam müşteri mevduatı içindeki payı yüzde 29.2 seviyesine ulaştı.

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, başarılarını fiziksel ve dijital deneyimlerin harmanlandığı 'fijital bankacılık' anlayışı ve müşteri odaklı stratejileriyle elde ettiklerini belirtti. Öncü, "Yatırımın Merkezinde Sen Varsın" sloganıyla yeni mobil uygulamalarını hayata geçirdiklerini ve müşterilere Odea uygulaması ile akıllı yatırım danışmanı Rob'O'yu sunduklarını ifade etti. Ayrıca, müşteri deneyimini ve memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini vurguladı.