Ödem söktürücü besinler neler? Hangi besinler ödem söktürücüdür?

Birçok nedenden kaynaklanabilen ödem vücudun çeşitli yerlerinde oluşan şişliklerle kendini belli eder. Doğru beslenme ile ödem atmak mümkün. Peki, ödem söktürücü besinler neler? Hangi besinler ödem söktürücüdür?

Ödem söktürücü besinler neler? Hangi besinler ödem söktürücüdür?

Ödem söktürücü görevi gören besinler sayesinde ödem vücuttan fazla sıvının atılmasıyla sağlanabilir. Ödem söktürücü görevi gören pek çok besin tüketerek vücuttaki ödem atılabilir. Peki, ödem söktürücü besinler neler? Hangi besinler ödem söktürücüdür?

Ödem, birçok nedenden kaynaklanabilir. Ödem, ayaklarda, ayak bileklerinde, ellerde ve yüz gibi vücudun çeşitli yerlerinde şişlik olarak kendini gösterebilir.

Ödem attıran besinler, vücutta fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Beslenme ile ödem atma denenebilir.

ÖDEM SKÖTÜRÜCÜ BESİNLER NELER?

Greyfurt, karpuz, kavun, portakal, şeftali, kayısı, üzüm, çilek, böğürtlen gibi meyveler, ödem attırmaya yardımcı olan potasyum, C vitamini ve lif içerir.

Pırasa, kabak, kereviz, maydanoz, kuşkonmaz, salatalık, ıspanak, domates, brokoli gibi sebzeler, ödem attırmaya yardımcı olan potasyum, lif ve su içerir.

Ceviz, fındık, badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, chia tohumu, keten tohumu gibi kuruyemişler ve tohumlar, ödem attırmaya yardımcı olan potasyum, magnezyum ve lif içerir.

Zencefil, sarımsak, zerdeçal ve biber gibi doğal baharatlar, ödem attırmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Ödem attıran besinleri günlük beslenmenize dahil ederek ödemden kurtulabilirsiniz. Ancak, ödemden şikayetçiyseniz, öncelikle bir doktora danışmanız ve ödem nedenini belirlemeniz önemlidir.

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ÖDEM NASIL ATILIR?

Ödem attıran besinleri tüketmenin yanı sıra, ödem oluşumunu önlemeye yardımcı olacak bazı öneriler şunlardır:

Tuzlu yiyeceklerden ve içeceklerden kaçının.

Yeterli sıvı tüketin.

Düzenli egzersiz yapın.

Kilo kontrolü sağlayın.

Stresten kaçının.

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