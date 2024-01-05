ODMD'nin Gladyatör ödülleri sahiplerini buldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin ODMD'nin markaların satış ve iletişim başarılarını artırmak için düzenlediği Gladyatör ödülleri sahiplerine teslim edildi.

Otomobil sektörünün enlerinin belirlendiği gecede başarılı markalar ödüllendirildi. 14'ncüsü düzenlenen Gladyatör ödülleri 20 dalda gerçekleştirildi. Otomotiv sektörünün önemli organizasyonu olan Gladyatör ödülleri ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt yaptığı konuşmada 1 milyonun üzerinde otomobil satışı yapıldığını ifade ederek, ekonomik zorluklardan bahsetti.

Gladyatör ödüllerinde 20 dalda kıyasıya bir rekabet gerçekleşti. Gece toplam 20 dalda rekabete sahne oldu. “Satış” ve “İletişim” kategorilerinde 20 dalda ödül verilirken, organizasyona otomotiv sektöründen önemli isimler katıldı.

Gladyatör ödüllerini kazananlar şöyle