ODTÜ’deki bahar şenliğine deprem bahanesiyle yasak. Yine gençlerden korkmaya başladılar

ODTÜ’de her yıl düzenlenen ‘Uluslararası Bahar Şenliği’nin bu sene yapılmayacağı açıklandı. Üniversiteye atanan kayyım rektör Verşan Kök, şenlikleri iptal etti.

Bu durum üzerine tepkilerini dile getiren öğrenciler şenliklerin yeniden yapılması için yönetime başvurdular. Ancak Kahramanmaraş depremi bahane gösterilerek şenliklerin yapılmayacağı kendilerine açıklandı. Öğrenciler yasak karşısında eyleme başladılar.

Evrensel’de yer alan habere göre, yeniden Rektörlük önünde buluşan ODTÜ'lüler, "Biz, bu okulun ve bu ülkenin asıl sahipleri, yarattıkları karanlığa karşı umudu büyütmeye devam edeceğiz. Rektörlük ne derse desin biz bu şenliği bu bahar yapacağız" ifadelerini kullandılar.

Yapılan açıklamada, Rektörlüğün hiçbir bilgi verilmeden, öğrencilerin iradesini hiçe sayarak 35. Uluslararası Bahar Şenliği’nin yasakladığı duyurusunu yaptığı ifade edildi. Bir hafta önce görüşme talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Hep beraber Rektörlük önünde buluştuk, buna rağmen talebimizi yanıtsız bırakan rektörlük attığı e-posta ile şenliğin güz döneminde yapılacağını açıkladı" denildi.