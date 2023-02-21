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ODTÜ’lü öğrenciler yurtlara alınmama kararını rektörlük önünde protesto etti

ODTÜ’lü öğrenciler online eğitim kararının ardından, 20 Şubat’tan itibaren öğrencilerin yurtlara alınmama kararını, rektörlük önünde protesto etti. Öğrenciler, "Bugün birçok arkadaşımız buraya gelmiş olmasına rağmen yurt kapısında kaldılar, içeri alınmadılar" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 19:14
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ODTÜ’lü öğrenciler yurtlara alınmama kararını rektörlük önünde protesto etti

ODTÜ’lü öğrenciler yurtlara alınmama kararını rektörlük önünde protesto etti
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 2022-2023 bahar döneminde, yükseköğretim kurumlarında 20 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitime başlanabileceği açıklanmıştı. ODTÜ Rektörlüğü ise, bahar dönemi derslerinin nisan ayına dek online yürütüleceğini açıkladı. ODTÜ’lü öğrenciler online eğitim kararının ardından, 20 Şubat’tan itibaren öğrencilerin yurtlarda kalmaması kararına karşı bugün rektörlük önünde eylem yaptı. “Eğitim haktır engellenemez”, “Kurutuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “ODTÜ, yurtları öğrencilere aç” sloganları atılan protestoda şu açıklama okundu:

“Önce online eğitim kararı aldı. Ardından dün yaptığı açıklamada hiçbir öğrencinin yurtlara alınmayacağını duyurdu. Bugün birçok arkadaşımız buraya gelmiş olmasına rağmen yurt kapısında kaldılar, içeri alınmadılar. Bu sorunun çözümü yurtları depremzedelere açmak değildir. İktidarın otelleri, AVM’leri, depremzedeler için alternatif bir yer olarak açmasını talep ediyoruz.”

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