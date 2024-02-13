Odunları keserken canından oldu

Kaynak: İHA
Odunları keserken canından oldu
Aksaray'da evinin bahçesine odun kesmeye giden ve odunların bir kısmını kesen adam bir süre sonra ölü olarak bulundu. 79 yaşındaki adamın yapılan otopsi sonucunda kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, 8 Şubat tarihinde Ereğli Kapı Mahallesi 1407 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı. Odun kesmek için evden çıkan Hüsnü Aktaş (79) bir süre eve dönmeyince yakınları durumundan şüphelenerek bahçeye gitti.

Odunların arasında yerde yatan yaşlı adamın bayıldığını düşünen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaşlı adamın öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yerine çağrılan adli tıp uzmanları tarafından yaşlı adamın cansız bedeni incelendikten sonra otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adli tıp uzmanları tarafından yapılan otopsi sonucunda yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi.

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