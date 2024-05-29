Odunlukta çıkan yangın ahır ve samanlığa sıçradı

Kaynak: DHA
Odunlukta çıkan yangın ahır ve samanlığa sıçradı

Bolu’da, odunlukta başlayıp, samanlık ve ahıra sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Bürnüş köyünde öğle saatlerinde İsmail Güney'e ait odunlukta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Abdullah Baş'a ait samanlık ve ahıra sıçradı. Çevredekileerin ihbarıyla köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında odunluk, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 6 büyükbaş ve küçükbaş, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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