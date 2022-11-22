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OECD Türkiye büyüme tahminini düşürdü

OECD, 2022 yılı için Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yüzde 5.4'ten yüzde 5.3'e düşürdü. Yayımlanan rapora göre, küresel ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 2,2'ye doğru yavaşlaması bekleniyor.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:57
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OECD Türkiye büyüme tahminini düşürdü

OECD Türkiye büyüme tahminini düşürdü
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2022 yılı için Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini eylül ayındaki tahmini olan yüzde 5.4'ten yüzde 5.3'e düşürürken, küresel ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 3'ten yüzde 3.1 seviyesine yükseltti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), küresel ekonominin artan zorluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

OECD, Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi için 2023'teki büyüme hedeflerini sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2.2'de sabit tuttu.

OECD'nin "Global Ekonomik Görünüm" raporuna göre, büyüme ivme kaybederken, enflasyon uzun süre yüksek seviyede kalıyor, güven zayıfladı ve belirsizlik yüksek. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı fiyatları, özellikle enerji için önemli ölçüde yükseltti ve buna bağlı olarak enflasyonist baskıları arttı.

Merkez bankaları tarafından politika faiz oranlarını yükseltmeye yönelik alışılmadık derecede güçlü ve yaygın adımlar, küresel finansal koşulları önemli ölçüde sıkılaştırdı.

OECD, bu görünüm altında küresel GSYH büyümesinin bu yıl yüzde 3,1 -yani pandemi sonrası 2021 yılında görülen yüzde 5,9'un yaklaşık yarısı- olmasını, gelecek yıl yüzde 2,2'ye doğru daha da yavaşlamasını ve 2024 yılında merkez bankalarının politika faiz oranlarını gevşetmeye yönelik ilk adımlarının etkisiyle yüzde 2,7'ye çıkmasını bekliyor.

Büyük ekonomilerin enflasyonunda düşüş bekleniyor

OECD, 2022 yılı büyüme beklentisini ABD için yüzde 1,5'ten yüzde 1,8'e yükseltirken, gelecek yıl beklentisini yüzde 0,5 olarak korudu, 2024 yılı beklentisini yüzde 1 olarak belirledi. Enflasyon için bu yıl yüzde 6,2 olan öngörüde bir değişiklik olmazken, gelecek yılın beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı. 2024 yılında ise enflasyonun yüzde 2,6'ya doğru geri geleceği öngörüldü.

Euro Bölgesi için büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e, gelecek yıl için yüzde 0,3'ten yüzde 0,5'e çıkarılırken, 2024 beklentisi yüzde 1,4 olarak belirlendi. Bu yıl için yüzde 8,1'den yüzde 8,3'e, gelecek yıl için yüzde 6,2'den yüzde 6,8'e çıkarılan enflasyon için 2024 yılı beklentisi yüzde 3,4 olarak açıklandı.

OECD, büyük gelişmiş ekonomilerde manşet enflasyonun bu yıl yüzde 6,3'ü gördükten sonra, gelecek yıl yüzde 4,25'e düşmesini, 2024'de yüzde 2,5'e gerimesini bekliyor.

2021 yılında pandemi sonrası yüzde 10 gibi yüksek bir oranda büyüyen global ticaretin, bu yıl yüzde 5,4 büyüdükten sonra gelecek sene yüzde 2,9 büyümeye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. 2024 yılı için ise ticarette yüzde 3,8 artış öngörülüyor

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