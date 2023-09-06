OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon Türkiye'de

Editör: Abdullah Keleş

OECD sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda OECD’ye üye olan ülkelerin Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Ortaya çıkan tablo Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin ve son yıllarda yanlış ekonomik politikalar sebebi ile içinden çıkamadığı enflasyonun boyutunu gözler önüne seriyor.

Listede yer alan ülkeler arasında açık ara şekilde birinci olan Türkiye’nin, Temmuz ayı enflasyonunda yüzde 47,8 oran ile hemen arkasından gelen Macaristan’dan 31 puan daha fazla enflasyon oranına sahip olduğu gözüküyor.

Listede Haziran ve Temmuz ayına ilişkin oranların yansıması ve iki ay arasındaki farkın işaretlenmesinin ardından Haziran ayından sonra enflasyonda artış yaşayan tek ülkenin de Türkiye olduğu belirtiliyor.

AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON TÜİK’E GÖRE YÜZDE 58.94

OECD verilerine yansımayan bir diğer oran ise Ağustos ayının enflasyon oranı oldu. TÜİK’in açıkladığı Ağustos ayının enflasyon oranı yüzde 58.94 olmuştu. Bu oran ENAG’a göre yüzde 128,05 olmuştu.