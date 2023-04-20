Oğlu Fettah Tamince’nin otelinde şüpheli şekilde ölen baba: Müge Anlı’ya çıkacaktık yayına 10 dakika kala iptal ettiler

Rixos Otel’de bundan tam 12 yıl önce şüpheli şekilde ölen 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, Müge Anlı’ya programa kabul edildiklerini ancak yayına 10 dakika kala stüdyodan apar topar çıkarıldıklarını iddia etti.

Oğlu Fettah Tamince’nin otelinde şüpheli şekilde ölen baba: Müge Anlı’ya çıkacaktık yayına 10 dakika kala iptal ettiler

Cumhuriyet TV’de yer alan habere göre, yayın başlamadan önce stüdyoya Müge Anlı'nın asistanının girdiğini ve yönetmene "Bakanlıktan aradılar, senin kafan almıyor mu?" diye çıkıştığını iddia eden Oğraş, "Elimde fotoğraf var. Bana dava açarlarsa çarşaf çarşaf paylaşacağım" dedi.

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Murat Oğraş "Bizden mikrofonları söktüler, 'Sizi yayına alamayacağız, nereye bırakalım?’ diye sordular. Hiçbir açıklama yapmadılar. Evrakı elimize verip dışarıya çıkardılar. Sonra aradığımda telefonlarımı açmadılar" dedi.

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Müge Anlı'nın ekibinin yaşananları inkâr etmediğini ama gerekçe olarak formatı gösterdiklerini "Sadece çözülen olayları yayına alıyoruz" dediklerini söyleyen Oğraş, "Kimse göründüğü gibi değil maalesef. O gün öğrendik ki parayla oraya getirilen seyirciler vardı. Müge Anlı'nın programı tiyatro" diye konuştu.

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