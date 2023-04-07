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  • Sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. Canlı yayında kefen parası kavgası çıktı

Sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. Canlı yayında kefen parası kavgası çıktı

Müge Anlı, programına katılan ailenin kefen parası yüzünden kavga etmesine daha fazla dayanamadı. Öfkeden deliye dönen Anlı, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 12:45
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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Kefen parası kavgasına öfkelendi

Sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. Canlı yayında kefen parası kavgası çıktı
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Aydın ve Hamidiye çifti, anne ve babasını trafik kazasında kaybeden 3 yaşındaki torunlarının alıkonulduğunu söyleyerek yardım istedi. Tarafları canlı yayına çağıran Anlı, çocuk yerine eşyaların konuşulmasına tepki gösterdi.

Kazanın ardından torunlarına bakan anneanne ve dede, 3 yaşındaki Arel'in ortadan kaybolduğunu söyleyerek dünürlerini suçladı. Dünürlerin de stüdyoya gelmesiyle taraflar arasında eşya kavgası çıktı.

Yüzleşmenin yaşandığı canlı yayında aileye tepki gösteren erkek tarafından bir genç, "Kefen parasını niye ödemediniz? Siz niye ödeyemediniz. Kendi kızının parasını ödeyemedi" dedi. Yüzleşen dünürler, kefen parası yüzünden birbirine girince Müge Anlı çileden çıktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sinirlerine hakim olamayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Müge Anlı, "Bu durumu bu kadar üzülen tek ben miyim? Gerçekten oturup hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Siz nasıl insanların arkasından bunları konuşursunuz? Hiçbiriniz bu çocuğa bakmaya layık değilsiniz. 34 yaşında iki insan ölmüş, 3 yaşındaki çocukları annesiz babasız kalmış. Sen abinin kefen parasını ödememişsin. Bir de gelip burada konuşuyorsun. Pazarda 10 liralık havlunun burada iki kişinin hayatı gitmiş 3 yaşında güzeller güzeli bir çocuk kalmış hala havlu konuşuyorsunuz. Küçük çocuk ortada kalmış siz kefen parası diyorsunuz. O çocuğa yazık, o çocuğun annesine yazık" diyerek tepki gösterdi.

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