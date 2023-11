Oğlu öldürülen anneden ‘Tüm hayallerim mahvoldu’ diyen sanığın kız arkadaşına tepki

Olay, 19 Şubat'ta İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Sanat Sokak’ta meydana geldi. Burak Börek ile iş arkadaşı İbrahim Deniz Vayvalak arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Burak Börek, İbrahim Deniz Vayvalak’ı 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Burak Börek, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



‘ARAYARAK NEDEN HABER VERMEDİĞİMİ SORDU’



Burak Börek hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Burak Börek, aileler ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, sanık ve tanıklar dinlendi. Tutuklu sanık Burak Börek, İbrahim Deniz Vayvalak'ın son zamanlarda uyuşturucu kullandığını belirterek, “Kız arkadaşım M.E. ile birlikte bir arkadaşımın evine gittik. İbrahim beni arayarak nereye gittiğimi, neden haber vermediğimi sordu. Ben de bir arkadaşımızın evine gittiğimizi, kendi evimde olmadığımızı söyledim. Bunun üzerine bana küfür ve hakaretlerde bulundu. Kız arkadaşıma da küfürlü mesajlar attı. O gün kız arkadaşımın evdeyken eli kesildi, babamı aradım, birlikte hastaneye gittik. İbrahim tekrar aradı. Hastanede olduğumuzu söyledim. Sonra bir süre sonra arayarak ‘hastanenin önündeyim, beni mi kandırıyorsunuz’ dedi. Eve geldiğimizi söyleyince ‘evin oraya geliyorum’ dedi. Biz, evden babamla birlikte çıktık. İbrahim gelir gelmez bağırmaya başladı. Daha sonra ise ara sokağa girdik. Ben yaptığım bir şey varsa özür dilerim dediğim sırada bana 2 tane yumruk attı ve boğuşmaya başladık. Ben ona karşı hiçbir müdahale edemedim. Bıçağı salladığımda nereye geldiğini görmedim. Benim öldürme kastım yok; ben kendimi savundum” ifadelerini kullandı.



İbrahim’ın annesi H.V. ve babası A.D.V. de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Tanık olarak dinlenen Burak Börek’in babası ise “Oğlum bana kız arkadaşının elinin kesildiğini söyledi. Birlikte hastaneye götürdük. İbrahim, defalarca oğlumu aradı ama oğlum açmadı. Eve geçince açtı. İbrahim bir süre sonra sallana sallana yanımıza gelerek küfretti. Oğlumla aynı vardiyada çalışıyorlardı, ben yedirip içiriyordum. İbrahim bana ‘amca söz, bir şey yapmayacağım. Mevzu var, konuşacağız’ dedi. Biz, İbrahim’ın kardeşiyle köşe başında kaldık. İlk vuran hamleyi yapan İbrahim. İkisinde de bıçak görmedim. Görsem alırdım” dedi.



‘TÜM HAYALLERİM MAHVOLDU’



Tanık olarak dinlenen Burak Börek’in kız arkadaşı M.E. ise “Olay günü İbrahim benden borç istedi, ben de attım. Bana teşekkür etti. İbrahim ve Burak işten çıktıktan sonra yanıma kafeye geldiler. İbrahim ‘işim var’ diyerek gitti. Biz, uyuşturucu içtiğini biliyorduk. İçmeye gittiğini düşündük. Daha sonra bir arkadaşımız bizi yemeğe davet etti. Burak'la, arkadaşımızın evine gittik. Evde yemek yaptığım sırada makarna poşetini bıçakla açarken elim kesildi. Evdeyken İbrahim, Burak’ı arayıp neden kendisini de çağırmadıklarını sordu ve küfürler etti. Burak da İbrahim’in gönlünü almak için telefon etti. Ben o gün Burak ile bana zaman ayırmadığını söyleyerek tartıştım. Evden çıkarak İbrahim’i aradım, ‘ortamımızı mahvettin uyuşturucu zevkin yüzünden’ dedim. Sonra bana da küfürler etti. İbrahim sürekli arayarak yerimizi bulmaya çalışıyordu. Uyuşturucu içtiğinde çok değişen bir insandı. Bir süre sonra parka Burak geldi, barıştık. Burak ve babasıyla hastaneye gittik. İbrahim hala arıyordu. Bana küfürlü mesajlar atmış ancak sonra da silmiş. Burak’ı sürekli arayarak ‘adamsan mahalleye gel’ gibi cümleler kuruyordu. Burak ise ‘kendinde değilsin, yarın işte konuşuruz’ şeklinde cevaplar veriyordu. Biz, Burak ile evlenecektik. İbrahim’in uyuşturucu zevki yüzünden mahvolduk. Oğullarını neden tedavi ettirmiyorlar? Tüm hayallerim mahvoldu” ifadelerini kullandı.



‘O ZAMAN BENİM OĞLUMU DA TOPRAKTAN ÇIKARIP GETİRECEKLER’



M.E.’nin sözlerine tepki gösteren H.V., “Ben Burak ile oğlumu ayırt etmedim. Herkes kendi hayatını düşünüyor, o zaman benim oğlumu topraktan çıkarıp getirecekler. M.E. yüzünden ikisi birbirine düştü" dedi.



Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebiyle duruşmayı erteledi.