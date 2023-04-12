Oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına dalan anne hayatını kaybetti

İHA - Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen anne de yaşamını yitirdi. Yangında, 6 kişi yaralanmıştı.
Yangın, Erkilet Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhaneddin Caddesi üzerindeki 6. katlı bir apartmanda meydana gelmişti.
İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilmişti.
Ekipler, yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Eylül C.'nin cansız bedenine ulaşırken, annesi Ş.C. ve 11 yaşındaki oğlu H.M.C. yaralı olarak çıkarılmıştı.
Ağır yaralanan anne Ş.C. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırılmıştı.