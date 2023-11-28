Öğrenci servisi ve ticari araç çarpıştı. 2 kişi yaralandı

Kaza, Doğukent Mahallesi Atmaca Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sağ ön kapısının koptuğu kazada, 2 kişi yaralandı.

Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yaralanmadan atlattı. Olayı ardından taraflar, öğrencilerin gözü önünde kavgaya tutuştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.