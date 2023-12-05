'Öğrenciler aç Diyanet'e zırhlı araç yakışıyor mu'. Sözleri sokak röportajına damga vurdu

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, öğrencilerin okula aç gittiğini belirterek Diyanet'e tepki gösterdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Öğrenciler aç Diyanet'e zırhlı araç yakışıyor mu'. Sözleri sokak röportajına damga vurdu

Kenjory isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında bir vatandaşın Diyanet ve İsrail protestoları hakkındaki sözleri gündem oldu.

Öğrencilerin okula aç gittiğini belirten vatandaş, "Bu mu Müslümanlık? Diyanet'e zırhlı araç yakışıyor mu?" sözleriyle tepki gösterdi.

İsrail protestolarıyla ilgili de konuşan vatandaş "3 kola döküyorlar ama Türkiye'den günde 7 gemi gidiyor." dedi.

Vatandaş sokak röportajında şunları söyledi:

"Öğrenciler okula aç gidiyor. Bu mu Müslümanlık? Diyanet İşleri Başkanı'na zırhlı araba yakışıyor mu? Kim ona ne yapacak? 85 milyonu bu duruma getirene haram olsun, kim olursa olsun. İsrail'i protesto ediyorlar. 3 kola döküyor, falan yere fare atıyor. Türkiye'den İsrail'e günde 7 gemi gidiyor. Mal gönderme, çelik gönderiyorsun. Çelik neye yarıyor? Mermi, top... Gönderme... İncirlik'i kapa, Malatya'daki üssü kapa. 'Ey' demekle olmaz."

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