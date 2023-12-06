AKP'li belediye Süleyman Soylu'nun adını bakın nereye verdi. İnşaat yükseliyor

Düzce Belediyesi'nin temelini attığı Roman Eğitim ve Kültür Merkezi'ne Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adını verdi. İşte inşaat ve tabelası...

AKP’li Düzce Belediyesi Ağa Mahallesi’nde temelini attığı kültür merkezine eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adını verdi tabelasını astı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından, Roman vatandaşlara yönelik, Ağa Mahallesinde yapımına başlanan Süleyman Soylu Eğitim ve Kültür Merkezi, iki katlı olacak.

Süleyman Soylu Roman Eğitim ve Kültür Merkezi tabelası ve inşaatla ilgili fotoğraflar Düzce Belediyesi'nin internet sitesinde yayınlandı. İnternet Süleyman Soylu Roman ve Kültür Merkezi'yle ilgili şu bilgilere yer verildi

"Düzce belediye başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından roman vatandaşlara yönelik ağa mahallesinde yapımına başlanan ve iki kattan oluşacak olan Süleyman Soylu eğitim ve kültür merkezinin zemin katı ortaya çıkmaya başladı.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile ağa mahallesinde yapımı devam eden ve İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu’nun adını taşıyacak olan eğitim ve kültür merkezi hızlı şekilde yükseliyor.



Geçtiğimiz mayıs ayında alan düzenlemesi ve toprak tesfiyesi yapılan ardından eylül ayında ihalesi gerçekleştirilen eğitim ve kültür merkezinin yapımına başlayan ekipler,130 metrekare taban alanlı ve 2 kattan oluşan betonarme binaya yönelik ilk olarak temel ve su basman perde betonlarını dökerek işe başladı.



Su basman iç dolgusunun tamamlanmasının akabinde zemin kat kolonlarını döken ve zemin kat kalıplarının hazırlanmasını sağlayan ekipler, hava muhalefeti yaşanmaması halinde kısa süre içerisinde kat betonunun dökülmesini ve zemin katın inşasının tamamlanmasını sağlayacak."

Bakalım eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adının verildiği kültür merkezinin açılışına gelecek mi?