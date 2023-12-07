Öğrenciler teneffüsteyken hasarlı binayı yıktılar. Biri ölseydi 'Kader' denilecekti

Deprem bölgesinde skandalların ardı arkası kesilmezken bölgeden gelen videonun, deprem sonrasında devam eden ihmaller silsilesinin nasıl devam ettiğini gözler önüne koydu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Öğrenciler teneffüsteyken hasarlı binayı yıktılar. Biri ölseydi 'Kader' denilecekti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hasarlı bir binanın sözde ‘kontrollü yıkımının’ bir okulun hemen dibinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan gerçekleştirdiği görüldü.

Öğrencilerin tam da teneffüste olduğu bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi akıllara durgunluk verirken, deprem psikolojisini henüz atlatamayan öğrencilerin binanın yıkılması ile korku içerisinde koşuşturmaları görüntülere yansıdı.

Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra binanın yıkımı esnasında güvenlik tedbiri alınmamasına tepki yağdı.

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