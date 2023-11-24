Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli diş hekimi Özgür Semerci tarafından okullarda diş sağlığı eğitimi verilmeye başlandı.

KAYNAK: İHA
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri diş hekimi Özgür Semerci ve ebe Esma Şen tarafından Alaşehir Gülçiçek Hatun Anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Öğrencilere önce diş sağlığı ile ilgili hazırlanmış çocuk videosu izletilirken, Dt. Özgür Semerci öğrencilere sağlıklı bir dişe sahip olabilmek için neler yapılması gerektiğini anlattı.

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Öğrencilere kalem kutusu hediye edilen eğitimin sonunda bir açıklama yapan Dt. Özgür Semerci, "Çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı nasıl sağlanır, diş nasıl fırçalanır, ne kadar zamanda diş fırçalanır, sağlıklı beslenme ile ilgili bilgiler veriyoruz. Hafta boyunca belirlenmiş olan okulları ziyaret ederek, eğitimlerimize devam edeceğiz." dedi.

Sağlık ekiplerinin eğitimlerinden sonra, anaokulu öğretmenleri sınıflarında yaptıkları diş maketi üzerinde diş fırçalama yaptırarak minik öğrencilerin aldıkları eğitimi pekiştirmelerini sağladı.

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