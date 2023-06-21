Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? Öğrencilere bedava internet verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesi kapsamında öğrencilere vergisiz telefon ve bedava internet vereceklerini söylemişti. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? Öğrencilere bedava internet verilecek mi?

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? Öğrencilere bedava internet verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce öğrencilere vergisiz telefon ve bedava internet vereceklerini açıklamıştı. Son zamanlarda öğrencilere vergisiz telefon ve bedava internet uygulaması tekrar gündeme geldi. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? Öğrencilere bedava internet verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıklarken ‘Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.’ İfadelerini kullanmıştı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında öğrencilere vergisiz telefon ve bedava internet ile ilgili konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFON VE İNTERNET MÜJDESİ İÇİN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında yerel Seçim ve Meclis gündemi değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğunu da vurgularken “Aile konusu önemli. Gençlerin önünü açalım. Cep telefonu, Bedava Internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız. Seçim sahalarında konuşulanları hayata geçirelim” dedi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen son açıklamanın ardından öğrencilere vergisiz telefon ve bedava internet uygulamasının ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Ancak şu an için uygulamanın ne zaman başlayacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

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