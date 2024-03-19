Öğrencileri Kubilay'ın katilinin mezarına götüren müftü Çanakkale duasında Atatürk'ü 'unutmuş'

Kaynak: ANKA
Öğrencileri Kubilay'ın katilinin mezarına götüren müftü Çanakkale duasında Atatürk'ü 'unutmuş'
ÇEDES kapsamında öğrencileri Kubilay’ın katilinin mezarına götüren müftü Mehmet Seven yeni bir skandala imza attı. Müftü Seven 18 Mart Çanakkale Zaferi töreninde Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı.

Geçtiğimiz aylarda İzmir Menemen Müftülüğü, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında, Teğmen Kubilay’ın şehit edildiği Menemen’de, Kubilay’ın katili Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine öğrenciler götürülmüş, bu olay sonrasında Menemen Müftülüğü ve Diyanet’e tepki gösterilmişti.

Menemen Müftüsü Mehmet Seven’in skandallarına bir yenisi daha eklendi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi resmi anma törenine dua okuyarak konuşma yapan Müftü Mehmet Seven bu defa konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini anmadı.

Bu skandal sonrasında Seven’in konuşmasına CHP’liler tarafından tepki gösterildi.

Seven ise bu tepkiler karşısında dalgınlıktan dolayı unuttuğunu öne sürerek cevap verdi.

ac585fcc-6412-4c8e-af75-500ee5a6bd2e-w.jpg

''GERİCİLERLE MÜCADELEYE DEVAM"

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey konuya ilişkin açıklamasında, ''Çocuklarımızı Kubilay’ı şehit edenlerin mezarına götüren gerici zihniyet bugün de 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı.

Bu Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılan bir saygısızlıktır. Gericilerle mücadelemize devam edeceğiz. Kınıyoruz'' dedi.

e587d37f-7334-47fd-8f73-12ef7b2006fb-w.jpg

İlgili Haberler
Yılmaz Özdil Kubilay'ın katillerinin mezarına çocukların götürülmesine sessiz kalan medyayı deşifre etti
Müftülük ilkokul öğrencilerini Kubilay'ın katillerinin mezarına götürdü
Son Haberler
Tebliğciden kafede oturanlara tehdit gibi uyarı: 'Allah bazılarını cehenneme alacak' Video
Tebliğciden kafede oturanlara tehdit gibi uyarı: 'Allah bazılarını cehenneme alacak'
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Spor
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi
Ambalajda yenilikçi tasarımlar katma değer için yarışıyor Ekonomi
Ambalajda yenilikçi tasarımlar katma değer için yarışıyor
Son dakika... Irak’ta MİT’ten nokta operasyon Gündem
Son dakika... Irak’ta MİT’ten nokta operasyon
Dursun Özbek'ten ligden çekilme açıklaması. Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi Spor
Dursun Özbek'ten ligden çekilme açıklaması. Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi
TZOB Başkanı Bayraktar'dan gıda taklidi uyarısı Ekonomi
TZOB Başkanı Bayraktar'dan gıda taklidi uyarısı
Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti Magazin
Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti