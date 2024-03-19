Öğrencileri Kubilay'ın katilinin mezarına götüren müftü Çanakkale duasında Atatürk'ü 'unutmuş'

Geçtiğimiz aylarda İzmir Menemen Müftülüğü, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında, Teğmen Kubilay’ın şehit edildiği Menemen’de, Kubilay’ın katili Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine öğrenciler götürülmüş, bu olay sonrasında Menemen Müftülüğü ve Diyanet’e tepki gösterilmişti.

Menemen Müftüsü Mehmet Seven’in skandallarına bir yenisi daha eklendi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi resmi anma törenine dua okuyarak konuşma yapan Müftü Mehmet Seven bu defa konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini anmadı.

Bu skandal sonrasında Seven’in konuşmasına CHP’liler tarafından tepki gösterildi.

Seven ise bu tepkiler karşısında dalgınlıktan dolayı unuttuğunu öne sürerek cevap verdi.

''GERİCİLERLE MÜCADELEYE DEVAM"

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey konuya ilişkin açıklamasında, ''Çocuklarımızı Kubilay’ı şehit edenlerin mezarına götüren gerici zihniyet bugün de 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı.

Bu Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılan bir saygısızlıktır. Gericilerle mücadelemize devam edeceğiz. Kınıyoruz'' dedi.