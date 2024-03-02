Yılmaz Özdil çocukların Kubilay'ın katillerinin mezarına götürülmesine sessiz kalan medyayı deşifre etti

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Menemen Müftülüğü’nün büyük skandalını yorumladı.

Müftülüğün, ilkokul çocuklarına Menemen olayında Mustafa Fehmi Kubilay'ı şehit eden vatan hainlerinin mezarını ziyaret ettirmesine tepki gösteren Yılmaz Özdil, “Bu olaya sessiz kalınması cumhuriyetçi ve vatanseverler için utanılacak bir olaydı.” İfadelerini kullandı.

“UTANILACAK BİR OLAYDI”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Şeyh Said'in hatırasına saygı duyuyoruz” sözlerini de hatırlatan Yılmaz Özdil, şöyle konuştu:

“Menemen Müftülüğü ilkokul çocuklarımızı topladı Kubilay'ın kafasını kesenleri yönlendirdiği gerekçesiyle yargılanıp idama mahkûm edilen vatan haini tarikatçının o tarikat tarafından türbe haline getirilen mezarına götürdü.

Bu olaya sessiz kalınması cumhuriyetçi ve vatanseverler için utanılacak bir olaydı.

Şeyh Said'in hatırasına saygı duyan Özgür Özel utanılacak bir olaydır. Sözde muhalif medya utanılacak bir olaydır.

Bari bunda sessiz kalmayın kardeşim. Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarikatlara teşekkür ederse, Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı, yüreğinde nefret besleyen gençler yetiştirin derse olacağı bu.

Yahu İslam dinini sevdirmesi gereken güya din adamı nefret besleyin diyor. Nefret besleyen gençler yetiştirin.”