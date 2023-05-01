Öğrencileri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı. 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Bursa’dan Ankara yönüne yola çıkan yolcu otobüsü İnegöl ilçesi yakınlarında bariyere çarparak orta refüje devrildi, sürücü ve 2 yolcu hayatını kaybetti

Öğrencileri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı. 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

(İHA) Bursa’nın İnegöl ilçesi yakınlarında, Çanakkale’den tarihi geziden dönen öğrencileri taşıyan tur otobüsü bariyerlere çarparak orta refüje devrildi.

Kazada birisi şoför 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı bulunuyor.

Kaza, Bursa Ankara karayolu 37.kilometresinde Şehitler Mevkisi’nde meydana geldi.

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Ortaokul öğrencilerini Çanakkale gezisinden Ankara’ya geri götüren Kemal A. İdaresindeki 06 BFV plakalı tur otobüsü saat 00.30 sıralarında bariyere çarparak orta refüje devrildi.

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BURSA VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GİTTİ

Kazada can pazarı yaşanırken, olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiyesi, 112, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yan yatan otobüsün altında sıkışan 2 yolcu ve otobüsün şoförü hayatını kaybederken, otobüsteki çok sayıda yaralı 112 ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

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Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolunda trafikte aksamalar yaşandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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