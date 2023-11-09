Öğrencilerin kavgası kamerada

Samsun’da bir grup lise öğrencisinin karıştığı kavga kameraya yansıdı.

KAYNAK: İHA
Öğrencilerin kavgası kamerada

Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Parkı Heinrich Krippel Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bir araya gelen 5-6 kişilik lise öğrencisi önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine çantalarını yere fırlatan öğrenciler birbirleriyle kavgaya giriştiler.

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Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu öğrencilerin kavgası yaklaşık 2 dakika sürdü. Öğrenciler fiziksel olarak birbirlerine zarar verirken, diğer arkadaşların araya girmesi ile ayrılıp, kavga mahallinden uzaklaştırıldılar. Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamarasına anbean yansıdı.

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