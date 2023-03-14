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Uzmanlar anne ve babaları uyardı. Öğrenince çocuklarınıza balon şişirmeyi yasaklayacaksınız

Balonların her yıl dünya çapında ölümcül boğulma vakalarının önde gelen nedeni olduğunun açıklanması dikkat çekti. Uzmanlar anne ve babaları balon şişirme konusunda uyardı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:35
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Öğrenince çocuklarınıza balon şişirmeyi yasaklayacaksınız

Uzmanlar anne ve babaları uyardı. Öğrenince çocuklarınıza balon şişirmeyi yasaklayacaksınız
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Eski bir ilk yardım eğitmeni olan sağlık görevlisi, en çok tercih edilen parti süslemesi olan balonların, küçük çocuklar için “büyük bir boğulma tehlikesi” olduğu konusunda ailelere çağrıda bulundu.

Nikki Jurcutz , bir çocuğun hava yoluna takıldıktan sonra balonları çıkarmanın "neredeyse imkansız" olduğunu iddia ettiği için ebeveynleri çocuklarının balonları şişirmesine izin vermemeye çağırdı.

Çocukların çok sevdiği oyuncaklardan ve parti süslerinden biri olan rengarenk balonlar konusunda uzmanlar, anne ve babaları uyardı. 

TEDAVİ EDİLEMEZ

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, "normal tedavinin" nasıl kolayca etkisiz kalabileceğini görsel olarak göstermek için şeffaf bir tüp ve balon kullandı. Balonu, bir çocuğun hava yolunu temsil eden tüpün içine yerleştirdikten sonra, çocuklardan boğulma tehlikesini ortadan kaldırmak için önerilen altın standart yöntem olan "geri darbeleri" simüle etmek için tüpe keskin bir şekilde vurmaya başlar. Yer fıstığı veya üzüm gibi bir çocuğun soluduğu sert yiyecekleri çıkarmak için "süper etkili" olmasına rağmen, aynı yöntem, tıkanıklığı hafifletmek yerine söndürülmüş bir balonu çocuğun boğazında yalnızca bir yandan diğer yana hareket ettirdi.

ÖLÜMCÜL BOĞULMAYA SEBEP OLUYORLAR

Jurcutz görüntülerde, “Balonlar dayanıksızdır ve ıslandığında hava yolunun duvarına yapışır. Dünya çapında ölümcül boğulma vakalarının önde gelen nedenidir” sözlerini kullandı. 

AİLELERE UYARIDA BULUNDU

Nikki'nin mesajı basit, her şeyden önce durumdan kaçının. Aileler, çocukların balonları şişirmesine veya sönmüş balonlarla oynamasına izin vermeyerek, bu korkunç durumdan tamamen kaçınabilir ve çocuğun güvenliğini sağlayabilir. Ayrıca balonlarla oynayan çocukların sürekli gözetim altında tutulmasının en uygun olduğunu ve popüler kutlama dekorasyonunun parti bittiğinde çöpe atılması gerektiğini vurguladı. Bir kaza olursa ve bir çocuğun hava yolu bir balon tarafından kapatılırsa Nikki, yetişkinlere hemen bir ambulansı aramalarını ve ilk müdahale ekiplerinden tıbbi bilgi almalarını istiyor.
 

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