Bilinçsiz hazırlanan çocuk kitapları zararlı

Çocuk kitapları, çocukların bilişsel yeteneklerini geliştirirken, günlük yaşamdaki davranış ve iletişim becerilerine de katkıda bulunuyor. Çocuklarının küçük yaşta okuma alışkanlığı edinmesini isteyen ebeveynler ise çocuklarının yaş grubuna uygun kitapların arayışına giriyor. Bugüne kadar kaleme aldığı Çocuk Şehri, Şakacı Meyveler ve Sebzeler, Minik Deha, Kitap Adası ve Çocuk Oyunları Teknolojiye Karşı başlıklı çocuk kitaplarının yazarı Coşkun Bulut ise çocuğun bilinç seviyesine inemeyen kitapların çocukta travmaya yol açabileceğine dair ebeveynleri uyarıyor.

Bilinçli hazırlanmayan ve içinde olumsuz ögeler barındıran kitapların, çocukların uyku düzeninin bozulmasına, korkmalarına, dış dünya ile iletişimlerinin kesilmesine yol açabileceğini aktaran Eğitimci - Yazar Coşkun Bulut, “Çocukların dünyası, yetişkinlerinki gibi değil. Hem iyi ve kötüyü ayırt etme, hem de onları içselleştirme aşamasında yetişkinlerden çok farklı algıma yöntemleri var. Bu yüzden çocuk kitapları mutlaka çocuğun dünyasını yansıtmalı ve onun bulunduğu bilinç seviyesinde kaleme alınmalı. Aksi takdirde bu kitaplar, çocuklarda kalıcı travmalara neden olabilir” dedi.

“KİTAPLAR ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ YÖNLENDİRMEMELİ”

Çocuk kitaplarının çocukların hayal dünyasına hitap etmesi gerektiğini belirten Bulut, “Çocuk kitapları, çocukların hayal dünyasına hitap etmeli ancak hayallerini şekillendirmemeli. Onlara net yönlendirmeler yapmamalı. Yani kitaplar, yalnızca çocuğun istek ve hayallerine rehberlik etmeli. Ben de Çocuk Şehri, Şakacı Meyveler ve Sebzeler, Minik Deha, Kitap Adası ve Çocuk Oyunları Teknolojiye Karşı kitaplarımı bu anlayışla kaleme aldım. Kitaplarımda çocukların hayal dünyasına hitap etmeyi, içeriği oyunlarla zenginleştirmeyi ve konuyu ilgi çekici görsellerle pekiştirmeyi hedefledim. Ebeveynlerin çocukları için kitap seçerken bu gibi fiziksel ve psikososyal gelişimi destekleyen yapıcı kitapları tercih etmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.



“İLGİ ÇEKİCİ RESİMLER, ÇOCUKLARIN OKUMA MOTİVASYONUNA KATKIDA BULUNUYOR”

Kitap seçimi yapılırken çocuğun gerçeği olan oyun dünyasının unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Coşkun Bulut, “Oyun, bir çocuk için her şeydir. Çocukları eğlendirir, ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimlerini destekler. Sosyalleşmelerini sağlar, olumlu davranışlar kazandırır. Bu yüzden çocuk için bu kadar önemli bir gerçeğe çocuk kitaplarında da yer verilmesi gerekiyor. Resimler bu noktada bir araç olarak kullanılabilir. Çünkü çocuk okurlar çoğunlukla somut öğrenmeye eğilimlidir. Onlar için çizimler, okumaktan çok daha etkilidir. Kitap resimleri, görsel okumayı desteklediği gibi, çocuğun hayal dünyasını da zenginleştirir. Konu ile uyumlu, ilgi çekici resimler içeren kitaplar, kitabı çocuklar için daha dikkat çekici hale getirir ve okuma motivasyonlarına katkıda bulunur. Dolayısıyla kitap seçerken yalnızca metin değil, görsel zenginliği de göz önünde bulundurmak kritik bir önem taşıyor” diye konuştu.

DHA