Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de öğretim üyeliği. Üniversite için tercih yapacak adaylar öğretim üyeliği mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, öğretim üyesi nasıl olunur? Öğretim üyesi olma şartları neler?

ÖĞRETİM ÜYESİ KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Öğretim üyesi aynı zamanda öğretim görevlisi olarak bilinir. Fakülte Bölüm Başkanı tarafından tahsis edilen lisans düzeyi kapsamında ders veren kişidir.

Üniversite üzerinden ders ile beraber kurum kapsamında pek çok farklı görevi olduğunu söylemek mümkündür. Öğretim üyesi olabilmek için öncelikle lisans mezunu olmak gerekmektedir. Daha sonra akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavına (ALES) girme şartı yerine getirilir. Bu sınav üzerinden alınan başarı ile birlikte, ilgili üniversite kapsamında başvuru yapılır.

Üniversite tarafından sözlü mülakata giren kişiler başarılı olduğu takdirde öğretim üyesi olarak görevine başlar.

ÖĞRETİM ÜYESİ NASIL OLUNUR?

Türkiye'nin birçok farklı üniversitesinde farklı görevleri ile beraber öğretim üyeleri bulunmaktadır. Bu üyeler aynı zamanda akademik eğitimini bitirmiş uzmanlar olarak ön plana çıkar. O yüzden öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi olabilmek amaçlı, öncelikle 4 yıllık lisans mezunu olunması gerekmektedir. Bu kapsamda kişi herhangi bir 4 yıllık Lisans mezunu olarak başvuru sağlayabilir.

ALES olarak bilinen akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı bünyesinde başarı elde etmek gerekmektedir. Bu başarı ile beraber başvuru yapılan ilgili üniversite kapsamında sözlü bir mülakata giriş yapılır. Bu mülakatı da geçen kişiler o üniversite bünyesinde görevine başlar. Bu konuda birçok farklı bölüm üzerinden öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi olmak mümkündür.

ÖĞRETİM ÜYESİ OLMAK İÇİN GEREKENLER NELERDİR?

Belli başlı kriter ve şartlar doğrultusunda öğretim üyesi olma imkanı elde edilebilir. Bu durum aynı zamanda öğretim görevlisi şeklinde ifade edilir.

- Öncelik olarak farklı bölümler üzerinden 4 yıllık bir lisans mezunu olmak gerekmektedir.

- Dr. Öğretim üyesi olarak ise doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik unvanı kazanılmış olunması gerekir.

- Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı bünyesinde gerekli puanın alınmış olması öne çıkar.

- Başvuru yapılacak ilgili üniversite kapsamında sözlü mülakata girilir. Bu seçenekler üzerinden başarı elde edildiği takdirde kişi öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak görevine başlar.