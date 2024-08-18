Öğretmenlerin Eylül ayı ödenekleri belli oldu

Öğretmenlerin eğitim hazırlık ödenekleri, yeni düzenlemeler çerçevesinde Eylül ayı itibarıyla 4.085,05 Türk Lirası olarak belirlendi. Temmuz ayında uygulanan maaş güncellemesi sonrasında, öğretmen maaşlarına ve ilgili ek ödemelere yüzde 19.31'lik bir artış yansıtıldı. Zam ile birlikte, memur maaşlarını belirleyen aylık katsayı da eş zamanlı olarak artırıldı. Böylece, öğretmenler için öngörülen eğitim ödenekleri de güncellendi.

Yeni dönemde öğretmenlerin mali imkanlarına yönelik önemli bir iyileştirme yapıldı. Toplu sözleşme kapsamında, eğitim hazırlık ödenekleri, 4500 gösterge sayısının kamu görevlilerinin aylık maaş katsayısı ile çarpılması sonucu belirlendi. Bu düzenlemeyle birlikte, öğretmenlerin Eylül ayı içerisinde alacakları eğitim ödenekleri 4.085,05 Türk Lirası olarak hesaplandı.