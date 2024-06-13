Öğretmenlerin hazırladığı "Her şeyin bizcesi" gündem oldu: "El alem ne der?"

Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmenlerin hazırladığı "Her şeyin bizcesi" gündem oldu: "El alem ne der?"

Bir grup öğretmen, "Her şeyin bizcesi" başlıklı videoda, bazı durumları esprili bir şekilde "Türk işi" olarak tanımladı. Video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bir grup öğretmen, Türk kültürüne özgü bazı durumları esprili bir dille ele aldıkları "Her şeyin bizcesi" başlıklı bir video hazırladı. Videoda, öğretmenler çeşitli örnekler vererek Türk usulü yaklaşımları eğlenceli bir şekilde anlattı.

Öğretmenler, videoda şu örneklere yer verdi:

  • Türk tipi empati: "Aynı şey annene, bacına yapılsa ne hissedersin"
  • Türk tipi sosyoloji: "El alem ne der"
  • Türk tipi adalet: "Allah'ından bul emi"

Bu ve benzeri birçok örnekle süslenen video, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü ve büyük beğeni topladı.

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