Öğretmenlerin öğrencileri gibi giyinip okula gelmesi izleyenleri güldürdü

Kanada'nın Alberta eyaletindeki bir lisede öğretmenlerin, öğrenciler gibi giyinip okula gelmesi izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülerde, bütün öğretmenlerin kapüşonlu sweatshirtler, taytlar ve pijama altları giyerek okula geldiği görülüyor. Bereler ve kulaklıklar yardımıyla da kombinlerini tamamlayan öğretmenlerin derslere de öyle girmesi öğrencilerini güldürdü. Öğretmenlerin, öğrencilerini komik bir şekilde ti'ye aldıkları bu video izleyenleri güldürürken, sosyal medyada büyük beğeni topladı.