Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan boşanma öncesi flaş karar

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinin üzerinde karabulutlar dolaştığı, yaşadıkları tartışmanın ardından Özdemir’in evi terk ettiği öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir boşanma kararı aldı.

Evliliklerinin 8. ayında krizleri aşamayarak ayrılık kararı alan çiftin boşanma detayları da belli oldu.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in evliliği yakında açacakları davayla son bulacak.

Avukatlarına talimat veren ikili anlaşmalı olarak yollarını ayıracak. Mahkemeye sunacakları dilekçede fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtecek olan ikili karşılıklı hiçbir talepte bulunmayacak.

Çiftin gizlilik talep edecekleri iddia edilen boşanma davasının birçok ünlü ismin işlemler daha hızlı ilerlediği için tercih ettiği Beykoz Adliyesi ya da Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde açılacağı konuşuluyor.

Öte yandan boşanma kararı alan çift, sosyal medya ile ilgili de bir konuda anlaşmaya vardılar. Takvim'in haberine göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Instagram için bir karar aldılar.

Instagram'dan birbirlerini takip eden ve halen daha ikili fotoğraflarını silmeyen ikili, boşanır boşanmaz bu fotoğrafların hepsini silecekler ancak birbirlerini takipten bir süre çıkmayacaklar.