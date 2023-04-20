Demet Özdemir'den aldatma açıklaması. ''Sinirimi bozuyor'' diyerek tepki gösterdi

Oğuzhan Koç ile 8 ay evli kalan ve boşanma kararı alan oyuncu Demet Özdemir hakkında çeşitli iddialar gündemdeydi. Hem para konusunda hem de aldatma konusunda iddialar üzerine Özdemir sessizliğini bozdu.

Demet Özdemir'den aldatma açıklaması. ''Sinirimi bozuyor'' diyerek tepki gösterdi

8 ay önce hayatlarını birleştiren magazin dünyasının iki ünlü ismi Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma haberleri sonrası mal varlıkları, düğün takıları merak konusu oldu.

ekran-goruntusu-2023-04-20-145348.png

PARA KRİZİ İDDİASI

İkili boşanma kararını duyurduktan sonra güzel oyuncunun para konusundaki bireyselliğinin evlilikte kriz yarattığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

ekran-goruntusu-2023-04-20-145503.png

"ÖYLE ŞEYLER YOK"

Özdemir evi terk ettiğine dair "Öyle şeyler yok" dedi ve şöyle konuştu: “Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil.”

640xauto-ilmm.jpg

Özdemir takı iddialarına da "Böyle şeyler sinirimi bozuyor" diyerek yanıt verdi.

İlgili Haberler
Oğuzhan Koç'un yüzü gülüyor. Boşanma aşaması başladı
Şok iddia! 'Oğuzhan Koç galadayken Demet Özdemir evi boşalttı'
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma öncesi gayrimenkule yatırım yaptığı ortaya çıktı. Alaçatı’daki eve bakın ne kadar ödemişler
Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu? Siyaset
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu?
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Dünya
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı Güncel
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak Siyaset
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak