Demet Özdemir'den aldatma açıklaması. ''Sinirimi bozuyor'' diyerek tepki gösterdi

8 ay önce hayatlarını birleştiren magazin dünyasının iki ünlü ismi Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma haberleri sonrası mal varlıkları, düğün takıları merak konusu oldu.

PARA KRİZİ İDDİASI

İkili boşanma kararını duyurduktan sonra güzel oyuncunun para konusundaki bireyselliğinin evlilikte kriz yarattığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

"ÖYLE ŞEYLER YOK"

Özdemir evi terk ettiğine dair "Öyle şeyler yok" dedi ve şöyle konuştu: “Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil.”

Özdemir takı iddialarına da "Böyle şeyler sinirimi bozuyor" diyerek yanıt verdi.