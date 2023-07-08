Oğuzhan Koç ve Ala Tokel havalimanında yakalandılar.

Şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ay Demet Özdemir ile 8 aylık evliliğini sonlandırmıştı. Aşk açıklamasıyla kafaları karıştıran Koç'un ünlü fenomen Ala Tokel ile aşk yaşadığı iddiası çok konuşulmuştu. Çıkan haberlerle dalga geçen ikili havalimanında görüntülendi.

Oğuzhan Koç ve Ala Tokel havalimanında yakalandılar.

Oğuzhan Koç ve ünlü oyuncu Demet Özdemir Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 8 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede bitmişti. Ani bir kararla boşanan ve evlilikleri kısa süren çift sık sık magazin gündeminde konuşuluyor.

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Son olarak Oğuzhan Koç aşk açıklamasıyla kafaları karıştırmış ardından ünlü sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile görüntülenmişti.

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Ala Tokel ise, hakkında çıkan haberlerle dalga geçerek Oğuzhan Koç'un komşusu olduğunu ifade etmişti.

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Dün akşam; gossippastanew hesabında paylaşılan bir fotoğrafta Ala Tokel ve Oğuzhan Koç'un birlikte havalimanında olduğu görüldü. Daha önce Koç ile husumet yaşayan ınstagram sayfası 'Oğuzhan Koç boykotunda' olduğu için fotoğrafı başka sayfalara servis etti.

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Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın ardından aşk iddiaları güçlenmiş oldu. Sosyal medyada; 'Hani komşulardı?', 'Demet'in umrunda mı?', 'İkinci Afra ve Mert vakası' gibi yorumlar yapıldı.

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