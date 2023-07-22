Boşandığı eşinin benzerini buldu. İki kadın ancak bu kadar benzer

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 26 Ağustos 2022 tarihinde hayatlarını birleştirmişti.

Haklarında ayrılık iddiaları çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile haberleri doğrulamıştı.

Özdemir ve Koç, kısa süreli evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu...

"Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip, boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sosyal medyada aşk dolu pozlar verirken, sürpriz şekilde ayrılık kararı almıştı.

8 Mayıs'ta tek celsede boşanan Özdemir ve Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatları ile katılmış, karşılıklı olarak hiçbir şey talep etmemişti.

Demet Özdemir’le evliliği sadece 8 ay süren Oğuzhan Koç ayrılığın ardından müzik çalışmalarına yoğunlaştı.

Ünlü şarkıcı hikâyeleri birbirine bağlı iki yeni şarkı “Yok mu?” ve “Yok”u dün müzikseverlerin beğenisine sundu.

Oğuzhan Koç iki şarkıya aynı günde klipte çekti. Hürriyet'in haberine göre; Koç kliplerde Kübrasu Türkeri adlı dansçıyla kamera karşısına geçti.

Kübrasu Türkeri’nin ünlü müzisyenin eski eşi Demet Özdemir’e benzerliği dikkat çekti.

Kübrasu Türkeri’nin Özdemir'e benzemesi sosyal medyada adeta gündem oldu.