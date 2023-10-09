Oğuzhan Uğur Filistin'e destek gösterisi yapanlara ateş püskürdü

Editör: Ayşe Memiş

Hamas’ın silahlı grubu Kassam Tugayları İsrail’e yönelik ‘Aksa Tufanı’ saldırısı düzenledi. Ortadoğu kan gölüne dönerken İsrail saval ilan etti.

Şiddetli çatışmalar üçüncü gününde de devam ediyor.

Türkiye’den saldırıya ilişkin birçok yorum geldi. Babala[i1] [i2] [i3] [i4] TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi

“HAMAS YAŞAM TARZIYLA YETİŞMİŞ…”

Filistin’de yaşanan olayların artık Türkiye’ye daha yakın olduğunu vurgulayan Uğur, "İstanbul’da sokakta binlerce kişi, Filistin bayrakları ile savaş çağrısı yapıyor. Mehmetçik Filistin’e diye haykıranların sesi, ülkemizde yaşayan ve tam olarak Hamas yaşam tarzıyla yetişmiş, dağlar aşıp ülkemize sığınmış milyonların alkışıyla birleşiyor" ifadelerini kullandı.

Uğur, şu ifadeleri kullandı:

Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail’e intihar saldırısı yaptı. Bu defa kaybettikleri yalnızca üzerine bombalı yelek giydirdikleri fedaileri de olmayacak. İsrail bu defa bölgesel operasyonun ötesinde, dünyanın desteğini de alarak Filistin halkına diz çöktürene kadar saldıracak. Bir gün içinde kana, zulme, vahşete doydunuz; savaşın gerçek yüzüyle karşılaştınız. Kaçırılan kadınları, kurşuna dizilen yaşlı insanları, doğranan gençleri izlediniz. İçiniz acıya acıya sevdiklerinizi koydunuz onların yerine, korkuyu içinizde hissettiniz.

Ancak hazır değilseniz bilmelisiniz, önümüzdeki günlerde bu görüntülerin yenilerini, sıklıkla ve fazlasıyla göreceksiniz. Dünya keskin bir viraja giriyor. Ülkeler kime destek vereceğini açıklarken, satranç tahtası üzerindeki konumunu belirliyor. Meselenin eskisi gibi dönemsel bir konu olduğunu düşünenler de var. Kimileri de Filistin’in tarih boyunca bize attığı kazıkları sıralayarak, kendi çığlığından kendini duyamayanlara laf anlatmaya çalışıyor. Oysa bizim konuşmamız gereken, hangi tarafın daha az suçlu olduğu değil, İsrail’de kırılan fayın devamının tam da altımızdan geçtiğidir. Evet, İsrail, Filistin çatışmalarına çok aşinayız. Önce yazılanla okuduk, sonra siyah beyaz kayıtlarla gördük. Piksel piksel izledik sonrasında. Acılar aynı, çığlıklar aynı, haksızlıklar aynı. Şimdi naklen izliyoruz olanı biteni. Yıllardır değişen tek şey görüntü kalitesiydi…

“BİZİ SAVAŞA GÖNDERMENİZE LÜZUM YOK, SAVAŞ BİZE GELİYOR”

Ancak şimdi… Filistin’in sesi, görüntüsünden önce geliyor İstanbul’a. Sokakta binlerce kişi, Filistin bayrakları ile savaş çağrısı yapıyor. Mehmetçik Filistin’e diye haykıranların sesi, ülkemizde yaşayan ve tam olarak Hamas yaşam tarzıyla yetişmiş, dağlar aşıp ülkemize sığınmış milyonların alkışıyla birleşiyor. Savaş çığlıkları atanlar görmüyor, bizi savaşa göndermenize lüzum yok, savaş bize geliyor. Partiler arası kronik sporumuz olan “haklı mıyız, haksız mıyız?” bölümünü geçelim millet. Tüm partileri kapsayacak asıl soru şu, hazır mıyız? Tarafınız ya da kime sempati beslediğiniz umurumda değil.

Mesele vatansa, gerisi teferruattır. Dünya kaynarken elimizde tutmamız gereken tek bayrak, Türk Bayrağıdır. Rabbim bu millete savaş yaşatmasın.

NELER OLDU?

Hamas İsrail’e yönelik "Aksa Tufanı" harekatı başlattı. Buna karşılık İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor. İsrail'in güney kentlerindeyse ordu, Hamas üyeleriyle çatıştı.

Hamas, karşılık olarak İsrail kentlerine doğru onlarca roket ateşledi.

Son gelen bilgilere göre, çatışmalarda 700 İsrailli 436 Filistinli öldü.