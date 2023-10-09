İsrail Hamas’ın saldıracağını biliyormuş. Skandal ortaya çıktı

Hamas’ın İsrail’e yönelik ‘Aksa Tufanı Operasyonu’nun yankıları sürüyor.

Bölgedeki ölü sayısı her geçen dakika artarken, İsrail’in istihbarat zayıflığı da tartışma konusu oldu.

Milliyet’in haberine göre; Hamas’ın İsrail’e yönelik büyük saldırıları sonrasında dünyanın en iyi istihbarat servisleri arasında gösterilen Mossad’ın bunu nasıl kaçırdığı konusu tartışılırken, ABD merkezli “New York Times”, “İsrail’in savunma başarısızlıkları Hamas ve Gazze’ye yönelik stratejiyi değiştirebilir” başlıklı bir haber yayımladı.

Hamas militanlarının İsrail topraklarına girmek ve ayrılmak için kullandığı bazı yöntemlerin, İsrailli savunma yetkililerini şaşırttığına dikkat çekilen haberde, İsrail’in şimdiye kadar Hamas ve Gazze’yi istihbarat ağına dayanan bir stratejiyle izole ettiği ancak cumartesi sabahı gerçekleşen saldırılarla bu stratejinin çöktüğü ifade edildi. Gazeteye konuşan üst düzey 4 savunma yetkilisi, istihbarat güçlerinin son aylarda İran ve bağlantılı militanların İsrail’deki iç tartışmaları bir zayıflık işareti olarak gördüklerini, yeni bir askeri çatışmanın çıkabileceği uyarısında bulunduğunu belirtti.

Yetkililerden biri, İsrail istihbaratının Hamas’ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğuna dair bazı emareler tespit ettiğini ancak net resim çizilemediğini söyledi. İsrailli yetkililer, saldırının hazırlık aşamasına 250 kadar militanın dahil olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Konuyla ilgili bilgi veren ABD’li yetkililer de İsrail ve ABD’nin bir Hamas saldırısının mümkün olduğunu bildiğini ancak İsrail’in özel önlemler almasını gerektirecek bir durumun işaretini almadıklarını belirtti.

2005’te İsrail’in Gazze’den çekilmesinin ardından Hamas’ın militan bir örgütten, bölgenin lideri konumundaki bir yapıya dönüştüğüne dikkat çeken gazete, İsrail hükümetlerinin bu süreçte kara operasyonları yapmaktan çekindiğini, bunun yerine hava saldırıları ve örgüt liderlerine yönelik suikast operasyonlarıyla yetinildiğine dikkat çekti. İsrailli yetkililer, Hamas ve Gazze’yi izole etmek için yürütülen bu stratejinin, grubun İran’dan para, eğitim, silah ve istihbarat desteği alarak güçlendiğinin bilinmesine rağmen sürdürüldüğünü söyledi.

Haberde, İsrail yönetiminin cumartesi gerçekleşen saldırılara güç gösterisiyle karşılık vermesinin muhtemel olduğu belirtilirken, bir savunma yetkilisi, Gazze’nin işgalinin de seçenekler arasında olduğunu ifade etti.

İSRAİL’E YÖNELİK SALDIRILARI ÖNCEDEN BİLDİ

Öte yandan Orta Doğu Medya Araştırma Enstitüsü’nün başkanı, terörle mücadele danışmanı Yigal Carmon’un, 31 Ağustos’ta, “Eylül veya Ekim ayında İsrail’e yönelik bir savaşın çıkabileceğini” yazdığı ortaya çıktı.