İsrail Hamas’ın saldıracağını biliyormuş. Skandal ortaya çıktı

İsrail’de Hamas’ın düzenlediği saldırıyla ilgili istihbarat zayıflığı olması tartışmaları sürerken, Amerikan New York Times, aslında istihbarat alındığını ancak detayların belli olmadığını yazdı.

İsrail Hamas’ın saldıracağını biliyormuş. Skandal ortaya çıktı

Hamas’ın İsrail’e yönelik ‘Aksa Tufanı Operasyonu’nun yankıları sürüyor.

Bölgedeki ölü sayısı her geçen dakika artarken, İsrail’in istihbarat zayıflığı da tartışma konusu oldu.

Milliyet’in haberine göre; Hamas’ın İsrail’e yönelik büyük saldırıları sonrasında dünyanın en iyi istihbarat servisleri arasında gösterilen Mossad’ın bunu nasıl kaçırdığı konusu tartışılırken, ABD merkezli “New York Times”, “İsrail’in savunma başarısızlıkları Hamas ve Gazze’ye yönelik stratejiyi değiştirebilir” başlıklı bir haber yayımladı.

Hamas militanlarının İsrail topraklarına girmek ve ayrılmak için kullandığı bazı yöntemlerin, İsrailli savunma yetkililerini şaşırttığına dikkat çekilen haberde, İsrail’in şimdiye kadar Hamas ve Gazze’yi istihbarat ağına dayanan bir stratejiyle izole ettiği ancak cumartesi sabahı gerçekleşen saldırılarla bu stratejinin çöktüğü ifade edildi. Gazeteye konuşan üst düzey 4 savunma yetkilisi, istihbarat güçlerinin son aylarda İran ve bağlantılı militanların İsrail’deki iç tartışmaları bir zayıflık işareti olarak gördüklerini, yeni bir askeri çatışmanın çıkabileceği uyarısında bulunduğunu belirtti.

Yetkililerden biri, İsrail istihbaratının Hamas’ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğuna dair bazı emareler tespit ettiğini ancak net resim çizilemediğini söyledi. İsrailli yetkililer, saldırının hazırlık aşamasına 250 kadar militanın dahil olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Konuyla ilgili bilgi veren ABD’li yetkililer de İsrail ve ABD’nin bir Hamas saldırısının mümkün olduğunu bildiğini ancak İsrail’in özel önlemler almasını gerektirecek bir durumun işaretini almadıklarını belirtti.

2005’te İsrail’in Gazze’den çekilmesinin ardından Hamas’ın militan bir örgütten, bölgenin lideri konumundaki bir yapıya dönüştüğüne dikkat çeken gazete, İsrail hükümetlerinin bu süreçte kara operasyonları yapmaktan çekindiğini, bunun yerine hava saldırıları ve örgüt liderlerine yönelik suikast operasyonlarıyla yetinildiğine dikkat çekti. İsrailli yetkililer, Hamas ve Gazze’yi izole etmek için yürütülen bu stratejinin, grubun İran’dan para, eğitim, silah ve istihbarat desteği alarak güçlendiğinin bilinmesine rağmen sürdürüldüğünü söyledi.

Haberde, İsrail yönetiminin cumartesi gerçekleşen saldırılara güç gösterisiyle karşılık vermesinin muhtemel olduğu belirtilirken, bir savunma yetkilisi, Gazze’nin işgalinin de seçenekler arasında olduğunu ifade etti.

İSRAİL’E YÖNELİK SALDIRILARI ÖNCEDEN BİLDİ

Öte yandan Orta Doğu Medya Araştırma Enstitüsü’nün başkanı, terörle mücadele danışmanı Yigal Carmon’un, 31 Ağustos’ta, “Eylül veya Ekim ayında İsrail’e yönelik bir savaşın çıkabileceğini” yazdığı ortaya çıktı.

İlgili Haberler
Oğuzhan Uğur Filistin'e destek gösterisi yapanlara ateş püskürdü
Hamas ve Hizbullah’tan İran’ı yalanlayan açıklama. "Saldırının planlanmasına haftalarca yardım etti"
Kassam Tugayları kamikaze dronelarla İsrail'e saldırdı. Komuta merkezlerinden görüntü paylaştılar
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Filistin tepkisi: Aynı odada beraber ağladık
ABD İsrail’e uçak gemisi gönderiyor
ABD İsrail’e uçak gemisi gönderiyor
İran'dan flaş Hamas açıklaması. Dünyanın beklediği açıklama geldi
İsrail'e karşı bir cephe daha açtı. Ateş yayılıyor
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan 'savaş hali'nin seyrine dair yeni açıklama
Demir Kubbe füzelere geçit vermiyor
Demir Kubbe füzelere geçit vermiyor
İsrail Cumhurbaşkanı’ndan savaş açıklaması “Göz açıp kapayınca kadar bitmez”
Biden ABD ordusunu İsrail’e gönderiyor
Gazze Şeridi'ne saldırılar devam ediyor
Gazze Şeridi'ne saldırılar devam ediyor
İsrail, Gazze Şeridi’nde 800 noktayı vurdu
İsrail, Gazze Şeridi’nde 800 noktayı vurdu
Hamas’ın İsrail'de saldırdığı festivalin görüntüleri ortaya çıktı
İran’dan savaş açıklaması. Müslüman hükümetlere çağrıda bulundular
Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İsrail'de borsa çakıldı. İktidar piyasaya 30 milyar dolara sürecek Dünya
İsrail'de borsa çakıldı. İktidar piyasaya 30 milyar dolara sürecek
Oğuzhan Uğur Filistin'e destek gösterisi yapanlara ateş püskürdü Siyaset
Oğuzhan Uğur Filistin'e destek gösterisi yapanlara ateş püskürdü
Ayılar aç kalınca şehre inip sokakları turladı Gündem
Ayılar aç kalınca şehre inip sokakları turladı
Şamil Tayyar AKP içinde Erdoğan'a tuzak kuran ekibi ifşa etti! AK Parti'yi için için çürütüyor Siyaset
Şamil Tayyar AKP içinde Erdoğan'a tuzak kuran ekibi ifşa etti! AK Parti'yi için için çürütüyor
Sarıyer'i domuzlar bastı. Sürücü pisi pisi diye çağırdı Gündem
Sarıyer'i domuzlar bastı. Sürücü pisi pisi diye çağırdı
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı. Düğün hazırlıkları yapıyorlardı Magazin
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı. Düğün hazırlıkları yapıyorlardı
Brent petrolde sert yükseliş Ekonomi
Brent petrolde sert yükseliş