İsrail'in para biriminde sert düşüş: 30 milyar dolar döviz satacaklar

İsrail ile Filistin arasında karşılıklı çatışmalar sürerken İsrail Merkez Bankası 30 milyar dolara kadar Döviz satış programı duyurdu.

Banka, para birimi şekeldeki oynaklığı yumuşatmak ve piyasaların düzgün işleyişinin devamını tesis etmek için gerekli likiditeyi sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde piyasada faaliyet gösterecek.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Hamas, cumartesi günü Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine sızarak eş zamanlı çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu çoğu sivil olmak üzere 700’ün üzerinde İsrailli hayatını kaybetti.

Gazze’nin kuzey sınırından fazla uzakta olmayan bir bölgede müzik festivaline katılan 260 civarı kişi de Hamas tarafından öldürüldü. İsrail’in misilleme saldırılarında yaklaşık 400 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Hamas'ın sızdığı bölgelerin çoğunluğunun kontrolünü geri alırken Hamas çok sayıda İsrailliyi rehin aldı.

RESMİ OLARAK SAVAŞ İLAN EDİLDİ

Beklenmedik saldırılar sonrası İsrail resmi olarak savaş ilan etti ve Hamas’ın askeri altyapısını yok etmeden operasyonları sonlandırmayacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası Gazze’ye aylar sürebilecek bir kara harekatı bekleniyor.

Wall Street Journal’ın Hamas ve İran destekli Hizbullah’ın kıdemli üyelerini kaynak gösterdiği haberine göre İranlı güvenlik yetkilileri Hamas’ın saldırı planına yardım etti ve saldırıya geçtiğimiz Pazartesi Beyrut’ta düzenlenen bir toplantıda yeşil ışık yaktı.

ABD Başkanı Joe Biden iki günde iki kez İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü ve askeri yardım desteğini iletti. ABD aralarında uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un da olduğu altı gemisini Doğu Akdeniz’e intikal ettirdi.

Türk Dışişleri iki taraf için de itidal çağrısı yaparken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız” dedi.

Erdoğan, Filistin-İsrail sorununun çözümü için 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti (Doğu) Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesinin “artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu” dile getirdi